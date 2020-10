Les syndicats des médias exigent une réunion de la BBC sur les nouvelles règles de partialité alors que la contestation judiciaire est menacée par la dispute de la fierté

Les syndicats ont exigé une réunion urgente avec les patrons de la BBC au sujet du déploiement controversé de nouvelles règles d’impartialité strictes qui ont conduit à la colère et à la confusion parmi le personnel.i a révélé jeudi que certains membres du personnel des nouvelles de la BBC avaient été informés par la haute direction qu’ils seraient empêchés. d’assister aux événements de la fierté, alors que des directives renforcées ont été imposées par le nouveau directeur général Tim Davie, qui interdisent au personnel d’exprimer des opinions sur des «sujets controversés». Dans un message vendredi répondant à ce qu’il a qualifié de «commentaire inexact» sur la question, M. Davie a précisé que le personnel qui travaille dans les nouvelles et les affaires publiques est autorisé à assister à des événements à condition qu’ils soient «clairement festifs ou commémoratifs et ne compromettent pas la perception de leur impartialité.» Les dernières nouvelles et analyses du bulletin i Cependant, il a souligné que le personnel aurait «besoin pour s’assurer qu’ils ne sont pas perçus comme prenant position sur des questions politisées ou contestées », conduisant à d’autres questions sur les marches de Black Lives Matter, de protestation-orie Bien que M. Davie ait souligné que la politique n’aurait pas d’incidence sur la participation aux événements de la fierté, la BBC n’a pas contesté le rapport d’i selon lequel certains groupes de membres du personnel se sont fait dire le contraire jeudi par des cadres supérieurs. Après la dispute, le syndicat national des journalistes et le syndicat des médias Bectu ont tous deux appelé à une réunion avec les patrons de la BBC au sujet des règles, qui, selon eux, ont été imposées sans consultation.La directrice de Bectu, Philippa Childs, a déclaré: réunion pour discuter des intentions derrière ses nouvelles lignes directrices. Nous sommes franchement consternés que les syndicats n’aient pas été correctement consultés avant la publication d’un document aussi important. «Il y a énormément de confusion et de conjectures concernant ce que signifient les directives et cela cause beaucoup de détresse parmi les membres de Bectu et la main-d’œuvre en général. «La suggestion selon laquelle l’application de la politique pourrait être laissée à la discrétion du directeur a laissé certains de nos membres craindre de ne plus pouvoir assister à des événements importants pour leur identité sans craindre des répercussions au travail. Alors que Bectu comprend et soutient le principe fondamental selon lequel la BBC doit être politiquement impartiale, nous pensons que toute restriction imposée au personnel et aux pigistes travaillant à la BBC doit être proportionnée et ne doit pas empiéter sur leur liberté d’expression en matière d’égalité. a introduit de nouvelles directives sur les médias sociaux pour son personnel (Photo: PA) La secrétaire générale du NUJ, Michelle Stanistreet, a ajouté: «[We have sought] une réunion urgente avec la BBC pour répondre aux préoccupations de nos membres concernant les changements pourrait limiter la capacité des individus à participer de manière significative et à s’engager dans des questions qui leur tiennent à cœur – que ce soit dans leur syndicat, leurs communautés ou lors d’événements tels que Pride. «La confirmation du directeur général que la participation à Pride ne serait pas une violation est évidemment la bienvenue – que la clarification s’est avérée nécessaire montre que davantage de clarté est nécessaire. «Il est décevant qu’il n’y ait pas eu de consultation avec les syndicats du personnel sur ces changements avant leur annonce, et nous allons soulever toutes les préoccupations que les membres et les représentants du NUJ ont partagées avec nous lorsque nous rencontrerons la BBC.» Colère et confusion , le correspondant LGBT de la BBC, Ben Hunte, a déclaré que l’approche du radiodiffuseur avait provoqué la colère et la confusion parmi le personnel.Hunte a déclaré: «Le personnel LGBT de la BBC m’a dit qu’il craignait que cette déclaration n’arrive trop tard pour dissiper la colère, le ressentiment et la confusion qui a pu s’installer pendant près de 18 heures. »Des sources de la BBC se sont déclarées préoccupées par les implications plus larges des directives récemment publiées qui, entre autres, interdisent la« signalisation de la vertu »sur les médias sociaux. perspective d’une contestation judiciaire, arguant que l’application des règles pourrait violer la loi sur l’égalité en étouffant la participation à des manifestations pour l’égalité des vies noires ou LGBT +. Jo Maugham QC a déclaré: [Mr Davie] dit qu’il y a des problèmes pour certains membres du personnel, il dit, en fait, qu’il enfreint les règles d’impartialité pour s’opposer au racisme, à l’homophobie ou à la transphobie. Et nous pensons que c’est tout simplement faux. »Il a tweeté:« Le Good Law Project estime que la conduite de la BBC est illégale et discriminatoire. Nous avons donné des instructions aux avocats principaux et juniors et avons l’intention d’envoyer une lettre formelle de protocole préalable à l’action à la BBC la semaine prochaine. «En attendant, nous aimerions entendre d’autres employés LGBT + de la BBC qui aimeraient peut-être se joindre à ce défi. «Nous aimerions également entendre d’autres employés de BAME de la BBC qui se comprennent avoir été informés qu’ils ne peuvent pas assister à des manifestations antiracistes.» Un porte-parole de la BBC a déclaré: «La BBC est contre la discrimination sous quelque forme que ce soit. Ceci est au cœur des valeurs établies de longue date de la BBC, nous en sommes fiers et nous nous engageons à bâtir une organisation inclusive, accueillante, moderne et diversifiée. «Les conseils sur l’impartialité sont là pour protéger les journalistes de la BBC et la BBC – et comme nous l’avons clairement indiqué, il y a, et n’a jamais été, une interdiction pour le personnel d’assister aux défilés de la fierté.

