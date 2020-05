Les SUV Skoda se joignent au service d’incendie et de sauvetage – Africadaidly

Un total de 30 VUS spéciaux Skoda Kodiaq ont été ajoutés à la flotte du service d’incendie et de sauvetage de West Sussex, et cinq autres seront ajoutés plus tard cette année. Les véhicules seront utilisés pour aider à assurer la sécurité de plus de 850 000 personnes dans la région.

Le populaire 4 × 4 a été sélectionné pour permettre aux cadres supérieurs qui ne sont pas basés à son siège social de pouvoir réagir rapidement aux incidents et de soutenir les équipages dans les situations d’urgence.

En plus des incendies, les équipes d’urgence peuvent réagir aux accidents de la route – atteindre le lieu d’un incident efficacement et en toute sécurité.

En plus de leurs capacités de performance, tous les Kodiaq livrés à l’équipe d’incendie et de sauvetage de West Sussex ont été entièrement convertis pour répondre aux exigences individuelles du service. Cela comprend, pour la première fois dans une Skoda, une intégration complète du système d’avertissement et de la plate-forme de communication du service d’urgence dans l’écran tactile d’infodivertissement existant de la marque. Le fait de faire fonctionner toutes les commandes via un seul système permet de basculer sans heurts entre les commandes du véhicule et les commandes de service.

Les autres conversions effectuées à la demande du service de lumière bleue étaient une barre lumineuse et une sirène, un éclairage à 360 degrés et une livrée dédiée – qui ont tous été réalisés par l’un des partenaires spécialisés agréés de Skoda, Pressfab EVO Limited.

«Ces nouveaux véhicules représentent un investissement important dans les services d’incendie et de sauvetage et garantiront que nos agents sont équipés des toutes dernières technologies pour les aider à réagir en cas d’urgence», a déclaré Paul Mace, chef de secteur du West Sussex Fire and Rescue Service pour Flotte.

«Nous sommes ravis des spécifications du Kodiaq et avons pu travailler en étroite collaboration avec Skoda tout au long du processus de fabrication pour garantir que tous les besoins de nos officiers sont satisfaits.

«Un des principaux avantages de ces nouveaux modèles est qu’ils ont permis l’intégration complète de plusieurs systèmes supplémentaires dans les systèmes standard des véhicules, permettant à toutes les commandes d’être coordonnées dans un emplacement central.»