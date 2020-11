Les supermarchés exhortent les acheteurs à ne pas acheter des articles supplémentaires «  au cas où  » pour éviter les pénuries

Les supermarchés ont assuré aux acheteurs en Angleterre qu’il y avait «beaucoup de stock à faire», à condition que les clients s’abstiennent d’acheter plus que ce dont ils ont besoin «au cas où». Tesco, la plus grande chaîne de supermarchés du Royaume-Uni, a été l’un des nombreux détaillants à rappeler aux clients de faire leurs achats normalement avant le verrouillage, craignant que les rayons ne soient laissés Une fois de plus, comme certains l’ont été plus tôt cette année. Ceci en dépit du fait que les supermarchés et autres détaillants alimentaires sont autorisés à rester ouverts pendant toute la durée du verrouillage. le grand nombre de personnes qui n’ont ajouté que quelques articles supplémentaires à leur boutique habituelle. Lire la suite Le papier toilette reste une fixation verrouillée – même si les pénuries ne se sont jamais matérialisées la dernière fois. absolument pas de stock sur les étagères », a déclaré M. Sexsmith, 41 ans.« Il y a un torchon de cuisine mais pas de papier toilette… il y avait des gens qui prenaient les rouleaux de cuisine et se demandaient s’ils pouvaient l’utiliser. littéralement sorti du magasin en secouant la tête », at-il ajouté. Lire la suite Explication des restrictions du deuxième verrouillage: ce que les nouvelles règles de Covid signifient pour les écoles, les voyages, les pubs, le sport et plus ‘Magasinez comme d’habitude’ Les supermarchés ont encouragé à plusieurs reprises les acheteurs à ne pas faire de stocks, le site Web de Lidl disant aux clients: «Nos magasins sont réapprovisionnés chaque jour . « Cet article que vous souhaitez acheter » au cas où « pourrait être essentiel pour une personne plus vulnérable qui ne peut pas visiter le magasin plusieurs fois. » faire le tour et nous encourageons nos clients à faire leurs achats normalement. »Les restrictions doivent être levées le 2 décembre, bien que des ministres, dont Michael Gove, aient admis que le verrouillage pourrait être prolongé au-delà de cette date. @ kt_grant

NICE PER Carte extension pour fonctions supplémentaires pour A824 NICE - NICE PER NICE Carte extension pour fonctions supplémentaires pour logique de commande A824. Elle sert à augmenter à compléter les performances des centrales électroniques en augmentant les entrées de commande et en ajoutant différentes sorties de contrôle. La carte ne peut être utilisée que dans les centrales

Bolero Pack 24 sachets Boissons Bolero Raisin Rouge - 15% de réduction supplémentaire lors du paiement Boisson instantanée au délicieux goût Raisin Rouge élaborée à base d'ingrédients naturels, sans sucre, sans gluten, avec Stevia et vitamine C. Ne contient pas de conservateurs et pratiquement sans calories. Boisson idéale pour ceux qui suivent un régime amaigrissant, pauvre en glucides, une alimentation saine

Bolero Pack 12 sachets Boissons Bolero Pamplemousse - 10% de réduction supplémentaire lors du paiement Boisson instantanée au délicieux goût Pamplemousse à base d'ingrédients naturels, sans sucre, sans gluten, avec Stevia et vitamine C. Ne contient pas de conservateur et n'a pratiquement pas de calories. Boisson idéale pour ceux qui suivent un régime amaigrissant et pauvre en glucides, une alimentation saine

Bolero Pack 24 sachets Boissons Bolero Citron Vert - 15% de réduction supplémentaire lors du paiement Boisson instantanée au délicieux goût Citron Vert élaborée à base d'ingrédients naturels, sans sucre, sans gluten, avec Stevia et vitamine C. Ne contient pas de conservateurs et pratiquement sans calories. Boisson idéale pour ceux qui suivent un régime amaigrissant, pauvre en glucides, une alimentation saine

Bolero Pack 12 sachets Boissons Bolero Citron - 10% de réduction supplémentaire lors du paiement Boisson instantanée au délicieux goût Citron à base d'ingrédients naturels, sans sucre, sans gluten, avec Stevia et vitamine C. Ne contient pas de conservateur et n'a pratiquement pas de calories(moins de 2kcal/100ml). Boisson idéale pour ceux qui suivent un régime amaigrissant et pauvre en glucides, une

Bolero Pack 24 sachets Boissons Bolero Mandarine - 15% de réduction supplémentaire lors du paiement Boisson instantanée au délicieux goût Mandarine élaborée à base d'ingrédients naturels, sans sucre, sans gluten, avec Stevia et vitamine C. Ne contient pas de conservateurs et pratiquement sans calories. Boisson idéale pour ceux qui suivent un régime amaigrissant, pauvre en glucides, une alimentation saine et