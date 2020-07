Les supermarchés coopératifs constatent des niveaux records d’abus contre le personnel alors que les règles relatives aux masques faciaux entrent en vigueur

La coopérative a signalé une forte augmentation des abus contre son personnel depuis l’introduction de nouvelles règles pour arrêter la propagation du coronavirus.La semaine dernière, la chaîne, qui compte 2500 magasins à travers le Royaume-Uni, a signalé 991 incidents d’abus de personnel; Le plus élevé de toutes les semaines cette année.Il a averti que les nouvelles règles exigeant que les clients portent des couvre-chefs dans les magasins sont devenues le dernier point d’éclair des affrontements.La lettre d’information a coupé le bruitLa coopérative a vu la criminalité en magasin augmenter de plus de 140 pour Le nombre d’incidents violents a également atteint des niveaux records avec 1350 attaques contre des travailleurs de la coopérative au cours des six premiers mois de 2020.Le visage masque un point d’éclair Un porte-parole de Co-op a déclaré à i: «Sur une base quotidienne les collègues sont confrontés à des incidents de comportement antisocial, d’agressions verbales et d’agression. Nous avons constaté une augmentation marquée pendant la crise de Covid, et nous pensons que le port de masques faciaux pourrait être un autre point critique. «C’est pourquoi nous continuons de faire campagne pour une plus grande protection, avec une nouvelle infraction qui inflige nos peines plus sévères à ceux qui sont coupables de préjudice. ». La coopérative affirme que près de 1 000 travailleurs ont été maltraités la semaine dernière (Photo: Jon Super / Co-op) La chaîne est en train de déployer des caméras portées sur le corps au personnel de première ligne dans le but de réduire les abus et les vols. averti d’une épidémie de crime et de violence et investit 70 millions de livres supplémentaires au cours des trois prochaines années pour aider à protéger les employés.Les nouvelles caméras seront utilisées dans environ 250 magasins à travers le Royaume-Uni dans un premier temps, avec la possibilité d’activer l’audio en temps réel et visuel qui est surveillé à distance par le centre des opérations de sécurité du partenaire de sécurité Co-op, Mitie. Des images sont utilisées pour identifier les criminels et fournir des preuves pour garantir les poursuites.Appels au personnel du magasin pour qu’il porte des masques faciauxLa décision intervient alors que la British Medical Association a demandé que le personnel du magasin soit également tenu par la loi de porter des couvertures pendant son travail. Le Dr Peter English, président du comité de médecine de santé publique de la BMA, a déclaré: «Le virus ne fait pas de discrimination entre les clients et le personnel, donc pour avoir une règle pour un groupe, et une règle différente pour «Le personnel du magasin, par exemple, est susceptible de rencontrer de nombreuses personnes différentes au cours de son quart de travail, et sans autres mesures d’atténuation – par exemple des caissiers assis derrière des écrans en plastique individuels – ils devraient également porter des masques efficaces.

