Les subventions agricoles doivent être radicalement révisées alors que le gouvernement prévoit de récompenser ceux qui protègent l’environnement

Le montant des subventions que recevront les agriculteurs dépendra beaucoup plus de la contribution qu’ils apportent à l’environnement, dans le cadre de plans définis par le gouvernement. Dans le cadre de ce plan, les subventions traditionnelles seront réduites à partir de l’année prochaine et des paiements pour protéger la nature seront introduits. Les changements apportés à la politique agricole après le Brexit, qui s’échelonneront sur sept ans jusqu’en 2028, sont considérés comme le changement le plus important de l’agriculture et de la gestion des terres en Angleterre depuis plus de 50 ans. s’est engagé à maintenir les 2,4 milliards de livres sterling par an pour l’agriculture au cours de ce Parlement, mais prévoit de réduire de moitié les 1,8 milliard de livres sterling versés en paiements directs d’ici 2024, avec les plus fortes réductions dans les tranches de paiement les plus élevées. un programme de «gestion environnementale des terres» (ELM) qui récompensera les agriculteurs pour leurs pratiques agricoles durables, en créant de nouveaux habitats et même en régénérant les terres. Il financera également un fonds d’investissement agricole, qui offrira des subventions pour des équipements et des technologies tels que des robots et de nouvelles infrastructures telles que le stockage de l’eau dans les fermes, et qui ouvrira à partir de l’année prochaine. : Joe Giddens / PA Wire) Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré que le gouvernement «prenait des mesures pour améliorer l’environnement et le bien-être des animaux, et fournir des résultats en matière de changement climatique sur les terres qu’ils gèrent» .Réaction à l’annonce les mesures ne sont pas allées assez loin. «Nous sommes profondément inquiets que… l’annonce du gouvernement ne puisse tout simplement pas livrer la promesse que la nature sera dans un meilleur état. Nous exhortons le gouvernement à agir plus rapidement pour inverser le déclin de la nature », a déclaré Craig Bennett, directeur du Wildlife Trusts. Pendant ce temps, les agriculteurs craignent que leur situation ne se détériore à court terme, à un moment où beaucoup sont déjà en difficulté. aura du mal à voir au-delà des réductions drastiques du régime de paiement de base [of direct payments], qui commencent l’année prochaine. L’exploitation familiale moyenne verra des réductions de plus de 50% avant que les nouveaux programmes ne soient pleinement disponibles en 2024 », a déclaré Mark Bridgeman, président de la Country Land and Business Association, qui représente de nombreux agriculteurs.« Le gouvernement a annoncé l’incitation à l’agriculture durable pour aider à combler le fossé, mais avec seulement un mois avant le début de la phase de transition, nous n’avons aucun détail sur la façon dont cela fonctionnera sur le terrain et le niveau d’investissement qu’il fournira.