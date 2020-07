Les studios Marvel devraient-ils faire Deadpool 3? Parlons-en

Dead Pool, tout en ayant un arc d’histoire définissable et une logique interne axée sur la franchise, est en son cœur une franchise chaotique. Si Wade Wilson veut continuer à faire la guerre au quatrième mur de l’univers cinématographique Marvel, il doit pouvoir le faire à ses conditions. Bien sûr, les camées d’autres séries seront définis par les paramètres de ces films respectifs, et les apparitions au PG-13 sont inévitables. Tant qu’il y a une franchise proprement dite qui permet à Merc with The Mouth d’être aussi torride et horrible qu’un film classé R le permet, tout va bien et dandy.