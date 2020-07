Les stéréotypes de genre des enfants révélés par les voix qu’ils utilisent lorsqu’ils imitent différents emplois

Les enfants, et en particulier les garçons, montrent des stéréotypes plus forts sur les « emplois masculins » et les « emplois féminins » qu’on ne le pensait auparavant, a révélé une étude.Les psychologues de l’Université du Sussex ont puisé dans les stéréotypes inconscients des enfants âgés de cinq à 10 ans en demandant La recherche a révélé que pour trois emplois stéréotypés masculins – constructeur, chauffeur de camion et mécanicien – les deux sexes «masculinisaient» spontanément leur voix en abaissant le ton et la résonance. trois rôles féminins stéréotypés – baby-sitter, esthéticienne et infirmière – ils ont «féminisé» leur voix en augmentant le ton et la résonance. Stéréotypes des garçons L’étude a révélé que la mesure dans laquelle les filles exagéraient leur voix sexuée pour imiter les travailleurs de différentes professions diminuait vers sept ans. , mais il a continué d’augmenter au-delà de cet âge avec les garçons.Les garçons ont également utilisé une voix ouvertement masculine même lorsqu’ils imitaient le travail ers dans trois rôles que les chercheurs ont classés comme non sexistes – médecin, étudiante et écrivain.Dr Valentina Cartei, chercheur à l’école de psychologie de l’Université du Sussex, a déclaré: «Notre étude a révélé que les garçons étaient particulièrement susceptibles d’accentuer la masculinité vocale ou la féminité. des personnes exerçant des tâches différentes. Lire la suite Les garçons britanniques issus de familles plus riches sont plus susceptibles d’avoir des compétences cognitives pour aller de l’avant, la recherche révèle un biais inconscient En plus de mesurer les réponses vocales, les chercheurs ont demandé aux enfants de remplir un questionnaire qui leur demandait directement si les hommes et les femmes exercent un travail particulier. Oakhill, professeur de psychologie expérimentale à l’Université du Sussex, a déclaré: «La force de la stéréotypicité basée sur la hauteur vocale a révélé des stéréotypes qui n’ont pas été trouvés dans les réponses directes des enfants aux questions conventionnelles sur les hommes et les femmes exerçant des emplois différents.» Cela suggère que les enfants continuer à entretenir les stéréotypes de genre même s’ils ne sont pas prêts à le dire explicitement. »Indices vocaux Les universitaires conseillent aux auteurs et aux rédacteurs de télévision pour enfants d’être vigilants pour ne pas trop lier les rôles professionnels à un sexe spécifique, afin d’éviter que les enfants associent certains rôles exclusivement à un Ils ont également déclaré que plus d’attention devrait être accordée à la façon dont les adultes parlent quand sh owcasant différents rôles, et que les enseignants devraient écouter la façon dont leurs élèves parlent afin de détecter les préjugés sexistes potentiels. Le professeur Oakhill a déclaré: «Si nous voulons réussir à contester ces stéréotypes professionnels, alors en plus d’avoir des représentations à la fois des hommes et des femmes infirmières, nous avons besoin de modèles de rôle professionnels dont la masculinité vocale et la féminité varient, comme les infirmières dont la hauteur vocale est à la fois basse et aiguë. «La formation sur les préjugés inconscients devrait également inclure des signaux vocaux pour aider les enseignants et les parents à prendre conscience des préjugés liés au genre et à les combattre. par rapport à des emplois particuliers. »

