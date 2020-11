Les Steelers de Pittsburgh échappent aux Cowboys de Dallas de façon dramatique

ARLINGTON, Texas – Il a fallu 57 minutes et 41 secondes de récréation aux Steelers de Pittsburgh invaincus pour prendre l’avantage sur les Dallas Cowboy de Garrett Gilbert, mais lorsque les Steelers ont pris la tête, ils l’ont fait avec la courtoisie de l’atterrissage serré d’Eric Ebron. haie avec 2:19 pour jouer à JerryWorld. Une conversion ratée de deux points a donné à Pittsburgh une avance ténue de 5 points, mais cela a été suffisant pour voler une victoire de 24-19 et allonger son rapport sans tache à 8-0.- – – Gilbert a aidé les Cowboys à se rendre à Pittsburgh. Ligne de 23 verges avec une opportunité de prendre la tête dans les dernières secondes, mais son passage dans la zone supérieure est resté incomplet.Dallas a subi sa quatrième défaite consécutive, tombant à 2-7 et restant sans victoire depuis la blessure à la cheville du quart-arrière Dak Prescott qui a mis fin à la saison. . Cependant, au début de leur quatrième quart-arrière en 5 semaines, les Cowboys avaient été beaucoup plus agressifs que les semaines en cours.Vous trouverez ci-dessous trois problèmes que nous avons constatés lors de la défaite des Cowboys 24-19: 1. Gilbert offre à Dallas sa meilleure efficacité depuis Prescott Après qu’Andy Dalton a atterri sur le record de réserve / COVID-19 mardi, les Cowboys ont évité un deuxième départ consécutif pour le recrue Ben DiNucci et ont donné à Gilbert le signe de tête avec le compagnon vétéran Cooper Rush en tant que remplaçant. Gilbert avait traîné avec une demi-douzaine de groupes plus tôt que Dallas, mais il avait joué dans seulement six jeux vidéo de la NFL, terminant deux des trois mouvements. Néanmoins, il a semblé fournir ce que les Cowboys voulaient pour que son délit fonctionne à nouveau fonctionnellement. Gilbert a réussi 21 des 38 passes pour 243 verges, un atterrissage et une interception ainsi que trois courses pour 28 verges.Les Cowboys ont marqué 19 facteurs, leur plus grand nombre depuis la chute de Prescott, et ont marqué un atterrissage pour la première fois en trois jeux vidéo. Les chiffres d’affaires se sont une fois de plus avérés importants Les Cowboys ont maintenant consacré un chiffre d’affaires à huit jeux vidéo consécutifs. Dimanche, la sécurité All-Professional des Steelers, Minkah Fitzpatrick, a fait payer Dallas pour ce modèle. Fitzpatrick a récupéré un échappé CeeDee Lamb au deuxième quart lorsque le ballon est soudainement passé des bras de la recrue des Cowboys directement dans les bras prêts de la star de Pittsburgh. Fitzpatrick était à nouveau préparé au quatrième quart, lorsque les Steelers se sont précipités sur Gilbert sur la ligne des 10 verges de Pittsburgh, Gilbert jetant une balle au centre de la zone supérieure, Fitzpatrick une fois de plus prêt. Les Steelers ont marché 75 mètres en 11 exécutions pour un objectif de zone de livrer le sport à l’intérieur d’un niveau. Les Cowboys ne donneraient plus de note, les Steelers gagnent un atterrissage qui pourrait à la fin sceller le sport. Le groupe de McCarthy entre dans le bye avec 20 chiffres d’affaires. Avec un certain nombre de collections défensives robustes, l’unité des groupes particuliers des Cowboys a réalisé sa meilleure récréation de la saison. Le joueur de ligne défensif Tyrone Crawford a bloqué un niveau supplémentaire qui, à un certain niveau, a permis aux Cowboys de continuer à avancer d’un degré plus tôt qu’à la fin, cédant le classement de fin de match.Dallas a également enregistré deux grands retours, un retour de 64 verges et 73 verges. – retour de punt de cour. Sur le retour de dégagement, le receveur Cedrick Wilson a attrapé le ballon à la ligne des 6 verges de Dallas, puis a pivoté et l’a fait courir 4 verges aux dix. Puis, tout simplement alors que trois Steelers s’apprêtaient à se rapprocher, Wilson a lancé une fléchette sur toute la largeur de la sphère pour revenir sur la défensive CJ Goodwin, qui a décollé sur la ligne de touche gauche à 83 verges, réalisant un retour de 73 verges après pénalité. Goodwin avait besoin d’une note comme son groupe aurait besoin de la victoire. Cependant, pour les Cowboys, ce concours a donné l’impression d’être un enchantement.Dallas entre dans une semaine de congé lors de la semaine 9.Observe USA TODAY Sports activities Jori Epstein sur Twitter @JoriEpstein

