Les stars et le créateur de ‘The Accidental Wolf’ expliquent pourquoi le thriller thématique est si pertinent pour 2020 (vidéo)

«The Accidental Wolf», le nouveau thriller du créateur Arian Moayed qui fait ses débuts sur Topic la semaine prochaine, est une série qui évite les réponses faciles. Au contraire, la série vit dans les ambiguïtés de la vérité et de la croyance et, selon la star de la série Kelli O’Hara, elle parle directement de notre moment politique et culturel actuel.

« Comment pouvons-nous être absolument opposés, 50-50, sur des choses qui semblent si claires? » O’Hara a déclaré mercredi lors d’un aperçu de la série pour la série de projections virtuelles de TheWrap.

« The Accidental Wolf » se concentre sur Katie Bonner (O’Hara), une femme dont la vie « tranquille » à Manhattan est bouleversée par un appel téléphonique tard dans la nuit au cours duquel un appelant inconnu plaide pour la vie de sa femme enceinte et blessée, Tala . Profondément affectée, Katie se lance dans un voyage pour la retrouver, mais non sans attirer le scepticisme et la condamnation des gens de son entourage qui pensent qu’elle tombe dans une arnaque. Tout au long de la première saison, l’écriture de Moayed danse autour des questions de savoir qui a raison et ce qui est réel.

«Ce spectacle, dès le premier jour, il [Moayed] dit: ‘C’est ça, et C’est ça. Et ce n’est pas ça et ce n’est pas ça », a déclaré O’Hara. «Et c’est réel. Voilà ce qui se passe. Et c’est ce qui est époustouflant, déchirant et écrasant en ce moment à propos de tout. Ceci est juste une pièce. Ceci en est un exemple. Nous n’avons pas de réponse.

Cette idée, que le même ensemble de faits peut sembler différent selon la perspective, est en jeu dans le titre de l’émission, «The Accidental Wolf». Qui est le loup et qui est la proie dans une situation donnée?

« Je pense que tout le monde dans la série, bizarrement, est le loup et la proie d’une certaine manière », a expliqué Moayed. «Nous continuons à parler de Katie, mais Katie aussi – son entourage, sa mère, son père, les gens qui l’entourent – elle est la proie de tout ce bagage culturel… [But] vous pouvez aller dans les deux sens. Katie ne veut rien avoir à voir avec cette vision du monde. Elle s’en éloigne littéralement.

«Les gens s’accrochent vraiment au mot ‘loup’, que j’adore, mais le mot ‘accidentel’ est ce qui m’excite vraiment», a-t-il poursuivi, le liant à l’idée que ce que nous sommes dans la vie est façonné. par hasard autant que par choix personnel. «C’est la chose que je pense qui est vraiment intéressante pour chaque personne dans cette pièce. Allez-vous prendre cet accident comme une coïncidence ou allez-vous l’utiliser pour améliorer la société? »

La co-star d’O’Hara, Sahr Ngaujah, a ajouté que si la réalité confuse de «The Accidental Wolf» peut sembler étrangement pertinente pour un public américain en 2020 en regardant le différend en cours sur les résultats des élections, les gens ont utilisé cette confusion pour se nourrir les uns des autres âge. Cela se produit dans les escroqueries nigérianes «419» explorées dans l’émission, mais aussi dans d’innombrables autres cas à travers l’histoire et la vie quotidienne. Mais, encore une fois, qui est un loup et qui est une proie n’est pas toujours aussi clair.

« De toute évidence, en Amérique, il y a beaucoup de confusion sur ce qu’est la réalité, ce qui est réel, ce qui vaut la peine d’être considéré comme réalité », a déclaré Ngaujah. «Le truc à ce sujet, en ce qui concerne la pièce d’Arian pour moi en l’abordant, était de décider qui est assez vertueux quand il s’agit d’une personne désespérée essayant de trouver son chemin dans un nouveau pays – cela peut devenir vraiment difficile.

«Nous sommes à New York, et les seules personnes à New York étaient à l’origine les Amérindiens», a-t-il déclaré. «Et quand vous leur parlez, ou à quiconque après cela, du nombre de types de personnes qui ont tenté de les arnaquer pour devenir des Américains légitimes, cela donne l’impression que le 419 est une goutte d’eau dans le seau.

« The Accidental Wolf » débute le 26 novembre sur Topic.