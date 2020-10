Les stars des supercars furieuses après l’annulation soudaine d’Adelaide 500

La communauté Supercars a réagi avec colère à la décision du gouvernement sud-australien de mettre au rebut l’Adelaide 500.

La plus grande course du calendrier après le Bathurst 1000, la course de rue d’Adélaïde fait partie du calendrier des Supercars depuis deux décennies.

Hier soir, la Commission sud-australienne du tourisme a annoncé qu’elle ne renouvellerait pas le contrat pour 2021, accusant la pandémie de coronavirus.

Le quintuple champion de la série Mark Skaife a déclaré que la décision d’annuler la course était à courte vue.

« C’est l’un des plus grands événements sportifs d’Australie et, à un moment où l’hospitalité et le tourisme sont brisés par la pandémie, c’est une décision gouvernementale qui est extraordinaire », a déclaré Skaife à ABC Radio.

« Je l’aimerais [Premier Steven Marshall] de reconsidérer l’avenir de l’événement car il est si important pour le paysage sportif australien.

« Je suis absolument stupéfait. »

L’ancien champion de Bathurst, Nick Percat, qui a gagné à Adélaïde en 2016, est né dans la capitale de l’Australie du Sud et a fait écho à l’incrédulité de Skaife.

« La F1 a mis Adélaïde sur la carte, les Supercars l’ont repris et ont organisé l’un des plus grands événements du pays et ont créé des emplois et des revenus massifs pour l’État, le sport automobile est ancré en Afrique du Sud et sera cruellement manqué (ndlr) », at-il tweeté.

«Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement.

« La raison pour laquelle je voulais devenir pilote de Supercars était à cause de l’Adelaide 500… FU à l’idiot qui a pris cette décision. »

Garth Tander, qui a remporté le Bathurst 1000 cette année avec Shane van Gisbergen, était un autre à déplorer le décès de l’événement.

« C’est vraiment dommage d’entendre la nouvelle que l’Adelaide 500 n’est plus », a-t-il tweeté.

«Événement de classe mondiale depuis plus de 20 ans. J’imagine que le gouvernement de l’Afrique du Sud ne réalisera ce qu’il avait qu’après son départ.

«Sentez-vous pour ceux qui y ont consacré leur cœur et leur âme pendant toutes ces années.

Le champion de la série, Scott McLaughlin, qui est maintenant aux États-Unis avant sa campagne IndyCar en 2021, a déclaré que la perte de l’événement était décevante.

Très triste de se réveiller à la nouvelle de la suppression de l’Adelaide 500 », écrit-il.

« L’un des meilleurs événements de l’année. Des souvenirs géniaux au fil des ans. J’ai fait mes débuts, j’ai lancé une bombe f à la télé en direct et gagné deux fois, rendu encore mieux par les milliers de fans qui vous acclameraient chaque jour! «