Les stars de la flèche Katherine McNamara et Juliana Harkavy discutent de l’héritage de Show & # 039; s

« Quelque chose que je pense est si merveilleux à propos de l’Arrowverse, en général, c’est que chaque personnage … a le voyage de son propre héros, » Katherine McNamara liée comme elle et co-star Juliana Harkavy médité sur la finale et l’avenir de La Flèche dans une interview exclusive à Bleeding Cool. « WNous avons plus que jamais besoin de héros « , lance Harkavy en parlant de notre situation actuelle et de la quarantaine dans laquelle ils se trouvent.

Alors que nous étions assis et discutions de la sortie des La Flèche coffret série complet et saison 8 de La Flèche, nous nous sommes demandé jusqu’où nous allions et combien il y avait encore à dire. Bien sûr, la conversation allait inclure l’avenir de leur spin-off proposée, Flèche verte et les Canaries, dont ils ont tiré un pilote de porte dérobée pour l’épisode 9 de la saison dernière. Bien qu’il n’y ait pas de reprise confirmée de la série, la spéculation est élevée que cela se produit toujours.

Regarder l’avenir du Arrowverse

Harkavy réfléchit à ce à quoi cela pourrait ressembler, « Je suis ravi de construire ce que nous avons déjà et d’avoir ces femmes incroyables avec une histoire incroyable … Je suis donc excité d’explorer cela et d’écrire de nouvelles histoires, en particulier celle-ci. » Elle a ajouté: « Ils l’ont laissée si ouverte. C’est magnifique. Dinah n’aimerait rien de plus que de marcher jusqu’au coucher du soleil avec l’espoir de sauver une nouvelle ville. Et nous avons en fait la liberté de le faire en ce moment. chose littérale. «

McNamara a ressenti un fort héritage de l’histoire de la série, et un héritage qui recoupe également l’héritage de son personnage. « Stephen [[Amell]créé cet héritage massif. Nous le ramassons et espérons le faire avancer si nous avons la chance d’être ramassé. Mais c’est assez étonnant juste de penser au fait que même si ce spectacle peut ne pas continuer, nos personnages existent toujours dans cet avenir. «

Quant à ce à quoi cela ressemble exactement, l’avenir est grand ouvert, mais McNamara taquine qu’il pourrait largement être à la hauteur de l’héritage de ses parents. « Donc, vous devez voir la possibilité d’un avenir, que nous le voyions ou non. La série est une chose, mais nous avons une sorte d’idée. Nous avons chaque personnage dedans, et pour moi en particulier , elle a ce genre de changement de réalité nouvelle avec ces deux vies, ces deux ensembles de souvenirs. Ces deux ensembles qu’elle peut utiliser pour relever le défi et être à la hauteur de l’héritage que son père lui a laissé – ainsi que « réalité » pour moi. «

Harkavy a convenu: «Je suis juste tellement excité pour tout ça. J’ai la foi que lorsque le moment sera venu et que tout le monde sera en sécurité, alors il sera temps de raconter l’histoire et comme nous serons comme dans un très bon endroit quand cela arrive. «

Pas plus de temps parfait pour gâcher un héritage de huit saisons que pendant le verrouillage de la maison

À certains égards, c’est le moment idéal pour sortir un coffret de huit saisons, ainsi qu’un set de la saison 8 (qui comprend également un disque spécial avec les cinq épisodes de « Crisis on Infinite Earths »). Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour regarder vos émissions préférées, et avec tous les changements dont les émissions sont disponibles sur quelles plateformes de streaming, c’est le bon moment pour repenser la possession de copies de vos émissions préférées. Pour les fans de La Flèche, ceux-ci devraient être des candidats définitifs pour la propriété.

Nous avons également discuté de quoi d’autre ils se moquaient, et les réponses allaient de Juliana sortir et être active et courir (d’une manière socialement distante et responsable, bien sûr!), Mais aussi regarder une comédie stand-up sur YouTube pour tous les deux augmenter leur jeux de boulangerie. McNamara s’est vanté de «ma spécialité» des biscuits à l’avoine au caramel et comment, en remarquant que ses fruits frais allaient mal, a fait un crumble aux pêches aux bleuets. Harkavy a augmenté la mise en parlant de prendre du matzoh et de le garnir de caramel fait maison, de chocolat, de sel de mer et d’autres garnitures. Vraiment, ce sont des friandises qui valent la peine.

Mais en ce qui concerne les autres médias, ils ont tous les deux admis s’être implantés dans d’autres médias. McNamara a apprécié de nombreux podcasts, en particulier Joel McHale et Ken Jeongc’est Communauté podcast, ainsi que d’accéder aux livres qu’elle n’a pas eu l’occasion d’accéder à un calendrier de tournage aussi chargé. Elle l’appelle aussi « un peu de séparation » dans ses habitudes télévisées, soit en regardant des émissions de téléréalité Marié à première vue ou Love Island ou des drames plus enivrants comme Ozark et Mindhunter.

Harkavy, quant à lui, a bingué la musique. Elle-même musicienne de talent, elle a montré ses talents dans le pilote de porte dérobée. Souhaiterions-nous voir plus de chant dans les prochains épisodes? « Oui oui oui. » Elle a évoqué ses idées lors du développement du pilote. « J’aimerais que nous chantions tous ensemble. Vous savez, nous trois [including McNamara and co-star Katie Cassidy] chanter et sont musicales. Et je pense juste, pourquoi ne pas utilisation cette? »

McNamara est d’accord, « Faisons un épisode musical entier! Le flash l’a fait! »

Et Arrow, alors?

McNamara avait une scène préférée très spécifique qui était un point culminant émotionnel géant pour elle. Elle explique: « Chaque épisode était une lettre d’amour et écoutait ce qui La Flèche si spécial et à son héritage. Et j’appelle toujours l’épisode de Lian Yu [Purgatory] le « dernier épisode de La Flèche dans sa forme originale « à cause de cela ». Et l’une des dernières scènes de cet épisode a été entre moi et Oliver, où ils ont finalement – enfin – libéré émotionnellement. « Elle a expliqué que l’arc de plusieurs épisodes avait été les deux sortes de danses l’une autour de l’autre et de pousser et de s’éloigner, » Et enfin, ils ont eu cette merveilleuse libération en larmes et ils se sont embrassés pour la première et la dernière fois. C’est un moment tellement touchant. J’ai eu tellement de plaisir à travailler avec Stephen et cette scène a été en quelque sorte le point culminant de tout cela pour moi. «

« Eh bien, j’ai des frissons, » Harkavy s’injecta. Son préféré était un moment plus calme vers la fin de leur pilote, « J’étais très ému à l’idée de commencer comme l’épisode huit et j’étais comme » C’est la fin « . Donc, à la toute fin de notre pilote, nous avons grillé et dit: « Au professeur » – cela semblait très réel. Et cela m’a donné beaucoup d’espoir qu’il y aurait un professeur et que ce n’était pas la fin. «

Les deux ont convenu que La Flèche a créé un héritage géant, maintenant un verset Flèche entièrement développé, et sont ravis de faire eux-mêmes leurs prochaines étapes au sein de cet héritage. Après tout, plaisanta McNamara, ce serait un très gros gaspillage d’un costume de super-héros personnalisé vraiment cool qu’ils auraient fait juste pour elle s’ils ne le faisaient pas. Nous vous verrons de l’autre côté, les Canaries.

