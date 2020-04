Les stars de la Bundesliga en 2019/20: Alphonso Davies du Bayern Munich ouvre la voie

Le football a été mis en pause au milieu de la pandémie de coronavirus, mais en attendant avec impatience son retour, nous pouvons faire le point sur la saison à ce jour.

C’est l’occasion de se concentrer sur certains des nouveaux joueurs qui ont fait irruption sur la scène ce trimestre.

Ici, nous listons les cinq stars de la Bundesliga de cette saison, en ne considérant que les joueurs qui ont fait un maximum de 10 apparitions dans l’une des cinq meilleures ligues d’Europe.

ALPHONSO DAVIES

Un point de départ évident est avec la star de percée ultime cette saison – Alphonso Davies. En ce qui concerne les arrières gauches, David Alaba était assez proche de la perfection, mais le talent exceptionnel de Davies a obligé l’Autrichien à se déplacer au centre pour accueillir le jeune.

Le Canadien a été compétent défensivement et dévastateur en attaque, enregistrant un record de trois dribbles par match. Il se classe également quatrième pour les descentes progressives. Davies a disputé 21 matches de championnat ce trimestre et est devenu un pilier de la ligne arrière du Bayern Munich.

Étant donné la montée fulgurante de l’international canadien et avec plusieurs autres clubs intéressés à l’acquérir, il n’est pas surprenant qu’après seulement sa première saison dans l’équipe senior, les Bavarois aient déjà remis à Davies un nouveau contrat jusqu’en 2025.

ISMAIL JAKOBS

Capable de jouer à l’arrière gauche, Ismail Jakobs a été largement utilisé comme attaquant lors de sa première saison dans l’équipe senior de Paderborn.

Il a commencé la campagne blessé mais est un habitué depuis ses débuts en novembre, avec deux buts et une passe décisive en cours de route. Bien sûr, jouer pour les favoris de la relégation ancrés au bas de la table dans votre première saison ne peut pas être facile, mais Jakobs a tenu bon et impressionné dans les circonstances.

Avec beaucoup de rythme et de puissance dans son répertoire, le joueur de 20 ans offre également une menace de but importante et pourrait être encore plus dangereux dans une meilleure équipe. Il est principalement du pied gauche, mais il est suffisamment à l’aise de son côté le plus faible pour intervenir et tirer.

CHRISTOPH BAUMGARTNER

Hoffenheim pense qu’ils ont un vrai bijou en main chez Christoph Baumgartner et que, dès sa première saison dans le set-up senior, ils ont peut-être raison.

Lors de sa première campagne avec l’équipe U19, le milieu de terrain offensif a marqué neuf buts et 15 passes décisives, ce qui a conduit le manager de l’époque, Julian Nagelsmann, à lui faire ses débuts en Bundesliga à la fin de la saison dernière.

Cette fois-ci, le joueur de 20 ans a commencé la nouvelle saison lentement sous le nouveau patron d’Alfred Schreuder, mais a fortement progressé depuis le début de l’année. En 2020, Baumgartner a marqué trois fois et fourni deux passes décisives en huit matches.

La polyvalence de l’Autrichien est un bonus car il est capable de jouer dans toutes les positions dans le dernier tiers ou même dans le milieu de terrain central, mais affirme que son rôle préféré est le numéro 10. Il est techniquement doué, intelligent et peut bien dribbler. En termes de style et d’attributs, il partage de nombreuses similitudes avec son compatriote de Bundesliga, Kai Havertz.

RUBEN VARGAS

Ruben Vargas a franchi le pas. Arrivé du côté suisse de Lucerne – également là où le héros de l’enfance et actuel coéquipier Stephan Lichtsteiner a commencé sa carrière – Vargas a marqué lors de ses débuts pour Augsbourg au début de la saison.

Il a enchaîné avec un doublé, mais dans une défaite 3-2, au Werder Brême lors de sa deuxième sortie. Depuis lors, il n’a ajouté qu’un autre but et a contribué à son décompte en 20 départs cette saison, mais reste un élément clé de l’attaque d’Augsbourg.

Le petit ailier a du rythme à brûler, ce qui le rend particulièrement dangereux à la pause, tandis que son centre de gravité bas signifie qu’il est toujours capable d’échapper aux défis. Pour l’instant, il a un potentiel plus brut que toute autre chose, mais avec un temps de jeu régulier, le joueur de 21 ans ne fera qu’augmenter sa production à l’avenir.

LUCA KILIAN

Comme son coéquipier Ismail Jakobs, Luca Kilian est l’un des rares points positifs à avoir émergé de la campagne de Bundesliga condamnée de Paderborn.

Après avoir gravi les échelons du Borussia Dortmund, Kilian a signé avec l’équipe nouvellement promue l’été dernier. Après avoir passé les premiers matchs sur le banc, le défenseur central s’est imposé dans la première équipe, jouant chaque minute dans la ligue au cours d’une série de 13 matchs avant qu’une blessure musculaire ne le retienne pour les sept derniers.

Collectivement, Paderborn possède la deuxième pire défense de la ligue, mais Kilian a été largement impressionnant. Sans lui, le taux de victoires de l’équipe passe d’un niveau déjà modeste de 23% à 8%.

Kilian a complété 2,5 plaqués par match cette saison, le plaçant troisième parmi les défenseurs centraux pour jouer plus de 10 matchs. Bien qu’il joue souvent dans une défense dos au mur, le joueur de 20 ans est composé en possession et affiche un taux de réussite des passes de 89,5%.

