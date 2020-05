Les stars de Hocus Pocus sont prêtes à revenir pour la suite SJP

Hocus Pocus est devenu l’un des films Disney modernes les plus appréciés. Une grande partie de cet amour vient des fans qui tombent tête baissée avec le trio de stars qui jouent les Sanderson Sisters: Bette Middler, Kathy Najimy, et Sarah Jessica Parker. Les trois sont hilarants dans le film, Middler appréciant particulièrement son rôle de leader et y allant vraiment. Le film est marathonné tout au long du mois d’octobre de chaque année, et la marchandise du film a vraiment décollé des derniers Halloween. UNE Hocus Pocus 2 a été annoncé et arrive à Disney +, et dans une nouvelle interview sur le chat show En quarantaine avec Bruce, Sarah Jessica Parker avait ceci à dire sur le retour des trois.

Hocus Pocus 2 ne se fait qu’avec eux

« Je pense que c’est quelque chose que Bette Midler, Kathy Najimy et moi sommes tous très accueillants à l’idée. Je pense que pendant longtemps, les gens en parlaient comme si les gens l’avançaient de manière réelle mais nous ne savions pas Nous avons convenu publiquement des bonnes personnes, oui, ce serait une idée très, très amusante, donc nous verrons ce que l’avenir nous réserve. » Elle sait, ainsi que Hocus Pocus les fans savent que sans ces trois-là, ce film n’arrivera pas. Alors que les sœurs ont été transformées en pierre à la fin du film de 1993 (spoilers, je suppose), il serait super facile de trouver un moyen de les remettre dans le giron.

Si les trois actrices jouent vraiment, Disney y arrivera. Il n’y a aucune raison de ne pas le faire. Le film se sentirait un peu vide sans ces trois, quelle que soit l’histoire. Face it Hocus Pocus fans, sans que les Sanderson Sisters ne fassent leur retour, la franchise, comme les sœurs elles-mêmes, restera figée dans le temps.

