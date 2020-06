Les stars de «Game of Thrones» vont diffuser en direct Dungeons & Dragons Match sur Twitch for Charity

Le Trône de Fer les stars Daniel Portman, Gemma Whelan, Iwan Rheon, Kristian Nairn et Natalia Tena sont parmi les célébrités hollywoodiennes qui joueront à des jeux virtuels de Dungeons & Dragons pour collecter des fonds pour la charité. Entertainment Weekly a rapporté que le Le Trône de Fer les étoiles sont le dernier ajout au D&D Live 2020 Roll w / Advantage, qui permettra de collecter des fonds pour le Red Nose Day afin d’aider les enfants touchés par la pandémie de coronavirus en cours. Parmi les autres acteurs qui participeront à l’événement de jeu sur table, qui se déroulera du 18 au 20 juin, figurent Deborah Ann Woll, Amy Acker, Thomas Middleditch, Matthew Lillard et Sam Richardson, entre autres. « Les jeux que je dirige ont tendance à être ridicules et loufoques, ce sont deux mots auxquels je ne m’appliquerais pas »Le Trône de Fer, « Nécessairement », a déclaré Welsh à Entertainment Weekly. « Super excité de voir comment ces acteurs en particulier se déchaînent avec les pitreries que vous trouvez généralement D&D table. » Voir aussi Andrew McLeod dit qu'il ne se sent pas le bienvenu à Adelaide Crows « Ce n’est pas qu’une question de bagarre, mec », a déclaré Rheon à Entertainment Weekly. «Tu dois penser à ton chemin à travers les problèmes. Pas comme Ramsay Bolton, probablement. Ça ne sera pas très utile. « Les téléspectateurs pourront regarder l’événement sur les pages YouTube et Twitch de Dungeons and Dragons. Le prochain événement Dungeons and Dragons est l’un des nombreux événements caritatifs remplis de célébrités au cours des derniers mois qui visent à collecter des fonds pour des causes liées aux coronavirus. Parcs et loisirs est revenu pour une émission spéciale qui a levé 3 millions de dollars dans le cadre du Feeding America’s COVID-19 Relief Fund dans la journée suivant sa diffusion, qui a été suivie d’un épisode spécial de l’Apple TV + de Rob McElhenney Mythic Quest: Raven’s Banquet par charité. le Communauté le casting s’est également réuni le mois dernier pour une lecture de table virtuelle. Voir aussi Star Trek, L’Insurrection : les réalisateurs en désaccord avec l’éthique du film Pour ce qui est de Le Trône de Fer lui-même, WarnerMedia n’a pas encore partagé de nouveaux détails sur le très attendu Maison du dragon série préquelle que la société a annoncée en octobre dernier. Le chef de la programmation de HBO, Casey Bloys, a suggéré en janvier que la série pourrait être diffusée en 2022, mais il est possible que ce délai soit entravé par les problèmes de production en cours à Hollywood. En attendant, il y a au moins des donjons et des dragons. Plus de détails sur l’événement Dungeons & Dragons parsemé d’étoiles sont disponibles sur le site officiel du jeu de table. Courant Le Trône de Fer sur HBO Max Voir aussi Les déclencheurs adaptatifs DualSense pourraient résoudre un défaut de conception perçu

