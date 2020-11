Les spécifications Exynos 2100 fuites expliquent pourquoi le modèle Snapdragon Galaxy S21 n’a aucune chance

Le Samsung alimenté par Snapdragon-875 Le Galaxy S21 est récemment apparu sur Geekbench. Le modèle alimenté par Exynos 2100 était apparu sur le site Web d’analyse comparative il y a environ deux mois, et si vous comparez les deux résultats, la prochaine puce de Qualcomm sort en tête. Tipster Univers de glace explique pourquoi cette comparaison n’a pas vraiment d’importance.

Le Snapdragon 875 et l’Exynos 2100 seraient tous deux fabriqués selon le procédé 5 nm. Les deux puces devraient également avoir le même architecture, et comportera probablement un cœur Arm Cortex-X1, trois cœurs Cortex-A78 et quatre cœurs Cortex-A55.

Ice affirme que les jetons seront cadencés différemment. Selon le leaker, le cœur Cortex-X1 d’Exynos 2100 aura une fréquence maximale de 2,91 GHz, ses trois cœurs Cortex-A78 fonctionneront à 2,81 GHz et les quatre cœurs Cortex-A55 seront cadencés à 2,21 GHz.

En revanche, le processeur Cortex-X1 de Snapdragon 875 pourra atteindre 2,84 GHz, ses cœurs Cortex-A78 fonctionneront à 2,42 GHz et ses cœurs Cortex-A55 offriront des vitesses d’horloge allant jusqu’à 1,8 GHz. Leaker Digital Chat Station avait précédemment dit la même chose, et ils ont également suggéré que Qualcomm priorise efficacité plutôt que performance.

Cela signifie-t-il que les modèles Galaxy S21 soutenus par l’Exynos 2100 consommeront plus d’énergie? Eh bien, Android Police Max Weinbach dit que la prochaine puce sera plus économe en énergie que les générations précédentes, ce qui devrait améliorer la durée de vie de la batterie.

Les nouveaux scores présumés de Geekbench suggèrent que le Galaxy S21 européen sera considérablement plus puissant que le modèle nord-américain

La variante Galaxy S21 qui a été comparée a récemment obtenu des scores monocœur et multicœur de 1120 et 3319, respectivement.

En revanche, le modèle Exynos qui a été mis à l’épreuve il y a deux mois a obtenu des scores de 1038 et 3060 dans le même test. Il semble que Samsung ait apporté des modifications importantes depuis lors, car Ice affirme que le score multicœur est passé à 4000 points.

Je suis inquiet pour le Snapdragon 875, j’espère que ce n’est pas le résultat final, sinon il sera battu par Exynos 2100, qui a un score multi-core de 4000. pic.twitter.com/fJXDszb6Hh – Univers de glace (@UniverseIce) 17 novembre 2020

Le Snapdragon 875 serait annoncé le 1er décembre et nous avons peu de raisons de croire que d’autres améliorations seront apportées. Ainsi, il est probable que les performances continueront de varier selon les régions, mais cette fois, les consommateurs nord-américains auront le bout court du bâton.