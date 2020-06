Les spécifications divulguées de Motorola One Fusion semblent peu impressionnantes, mais décentes

Après nous avoir apporté beaucoup de smartphones Android milieu de gamme et d’entrée de gamme, Motorola n’en a pas encore fini avec ces segments. Nous avons récemment appris que la société américaine prévoit de lancer un autre appareil de milieu de gamme qui est une itération légèrement différente d’un téléphone Motorola One déjà disponible sur le marché. Plus tôt cette semaine, Motorola a lancé le One Fusion + en Inde, un appareil intéressant qui se vend pour l’équivalent de 225 $. Pour une raison quelconque, Motorola prévoit de lancer un soi-disant téléphone One Fusion, qui est probablement une version légèrement déclassée du One Fusion +.

Le Motorola One Fusion est parvenu au catalogue d’appareils de la console Google Play et au catalogue recommandé Android Enterprise, Rapports des développeurs XDA. Malheureusement, l’image montrant l’appareil est assez petite, mais elle est suffisamment décente pour remarquer une différence entre le One Fusion et le One Fusion + (illustré ci-dessus).

La différence la plus évidente est l’absence d’une caméra contextuelle sur le Motorola One Fusion non annoncé, qui a été remplacé par une encoche goutte d’eau standard. Les autres différences sont sous le capot, comme le Qchipset ualcomm Snapdragon 710 et la résolution HD + pour l’écran de 6,5 pouces.

Pour rappel, le One Fusion + contient un processeur Snapdragon 730 légèrement plus puissant, couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible, tandis que le modèle normal One Fusion n’a que 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne.

La rumeur dit que Motorola lancera le Moto Fusion One d’ici la fin du mois, ce qui signifie que nous sommes à moins de deux semaines de la révélation officielle.