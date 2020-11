Les sorcières de HBO Max font face à la réaction des défenseurs du handicap

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

La guerre du streaming bat son plein, avec de nombreux services produisant du contenu télévisuel et cinématographique original. HBO Max ne fait pas exception, car Warner Bros. a publié Robert Zemeckis Les sorcières via streaming à temps pour Halloween. Le remake a reçu des critiques mitigées, et maintenant il a eu des réactions négatives de la part des défenseurs des personnes handicapées.