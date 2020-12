Les soldes de fin d’année sur le PS Store sont en ligne, découvrez les offres

Les offres de fin d’année du PlayStation Store ont été mises en ligne, offrant des réductions sur un certain nombre de titres, notamment Assassin’s Creed jeux et Red Dead Redemption 2.

Maintenant que le blog PlayStation a été consolidé pour l’Europe et l’Amérique du Nord, les prix et les pourcentages de réduction ne sont pas mentionnés à l’avance. Vous devrez vous connecter à votre compte et visiter https://store.playstation.com/en-us/deals pour les prix régionaux.

Pour commencer, voici quelques-uns des jeux en vente, comme l’a souligné Sony:

Assassin’s Creed® Odyssey

Origines d’Assassin’s Creed®

Assassin’s Creed® Unity

Dead by Daylight: édition spéciale

Divinity: Original Sin 2 – Édition définitive

DRAGON BALL Z: KAKAROT Édition Deluxe

Far Cry®3 édition classique

God of War – Digital Deluxe Edition (veuillez noter: ce titre quittera la promotion tôt le lundi 14 décembre)

Injustice ™ 2 – Édition légendaire

JUMP FORCE – Édition Deluxe

Red Dead Redemption 2: édition ultime

Rise of the Tomb Raider: Célébration de 20 ans

Uncharted: l’héritage perdu

Aux Etats-Unis, Far Cry New Dawn édition complète est en vente au prix de 24,99 $. Ce forfait comprend Far Cry 5. Ghost Recon: point d’arrêt a également été réduit de 75% à 24,99 $. Autre part, RAGE 2L’édition Deluxe est disponible pour 23,99 $, Metro Exodus est disponible pour 22,74 $, Persona 5 Royal Deluxe Edition est en hausse pour 34,99 $, Dishonored: la collection complète va pour 17,99 $, et vous pouvez saisir Shenmue III pour 17,99 $.

La promotion restera en ligne jusqu’au mercredi 22 décembre à 23h59 PDT, 02h59 EDT, 23h59 GMT / 23h59 CET. Nous mettrons en évidence d’autres offres au fur et à mesure qu’elles seront mises en ligne.

Vous avez quelque chose en solde? Partagez vos choix avec nous ci-dessous.

[Source: PS Blog]