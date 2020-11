Les soins de santé privés en valent-ils la peine? Les coûts d’assurance maladie et de traitement expliqués alors que Covid atteint les temps d’attente du NHS

L’arriéré des traitements du NHS au milieu de la crise des coronavirus a conduit à un nombre croissant de personnes prêtes à payer pour des procédures médicales, selon les prestataires de soins de santé privés. Les responsables de la santé ont averti qu’il pourrait s’écouler quatre ans avant que les délais d’attente pour le service national de santé ne reviennent aux niveaux d’avant Covid. Environ deux millions de patients ont attendu plus que le délai cible de 18 semaines pour commencer un traitement à l’hôpital, selon le NHS England. L’Independent Healthcare Providers Network, l’organisme de l’industrie qui représente les soins de santé à financement privé au Royaume-Uni, affirme que les traitements ont fortement augmenté ces derniers mois après que tous les traitements non urgents ont été suspendus pendant trois mois plus tôt cette année en réponse à la pandémie. i’s money newsletter: économies et conseils en investissement Presque tous les espaces hospitaliers privés ont été réquisitionnés par le NHS en mars, le secteur privé fournissant 8 000 lits d’hospitalisation supplémentaires, 1 200 ventilateurs et 20 000 employés supplémentaires. Spire Healthcare, qui gère 39 hôpitaux privés au Royaume-Uni, affirme avoir constaté une augmentation du nombre de patients autofinancés cherchant et recevant un traitement au cours des dernières semaines. «La plus forte augmentation des demandes de renseignements est venue de patients souhaitant un traitement orthopédique, obstétrique / gynécologique et ophtalmologique (soins oculaires). Ce sont des personnes souffrant souvent d’affections débilitantes qui pourraient autrement devoir attendre plusieurs mois avant d’être traitées », déclare John Forrest, directeur de l’exploitation de Spire Healthcare. Cela vaut-il la peine de payer pour un traitement privé et que faut-il envisager? Payer pour les soins de santé privés Les principaux moyens de financer les procédures privées au Royaume-Uni sont de payer le traitement au fur et à mesure des besoins à partir de l’épargne personnelle ou via une assurance maladie privée. Les soins de santé privés à la carte sont explicites. Les patients n’ont pas besoin d’une assurance maladie et peuvent simplement payer le traitement dont ils ont besoin, avec généralement un délai d’exécution rapide et facile. Le coût moyen des interventions courantes dans les soins de santé privés: Extraction des dents de sagesse: 2087 £ Remplacement de la hanche: 12 857 £ Prothèse du genou: 13067 £ Chirurgie de la cataracte (un œil): 2513 £ Retrait de disque glissé (bas du dos): 8093 £ .uk HCA Healthcare UK, qui gère un certain nombre d’hôpitaux privés à Londres et dans les environs, affirme avoir vu le double du nombre de procédures d’auto-paiement dans les chirurgies de la hanche, les cataractes et les procédures abdominales l’année dernière. «Nous avons constaté un retour rapide à l’activité dans les soins financés de manière indépendante depuis juin, date à laquelle les soins électifs pourraient reprendre une fois de plus. Il y avait une demande refoulée car les besoins des gens devaient attendre. Les gens viennent également dans nos hôpitaux de Londres de plus loin que la normale, en particulier du sud et du sud-ouest de l’Angleterre où nous avons vu environ 25 et 35 pour cent de patients en plus se payer eux-mêmes », a déclaré un porte-parole de la société. Lorsqu’il s’agit de payer pour un traitement privé, ce ne sont pas seulement des procédures majeures que les gens choisissent. Il est également possible d’obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste privé, pour ceux qui ont du mal à obtenir un rendez-vous dans leur cabinet du NHS local. Bupa, une importante compagnie d’assurance médicale britannique, facture 70 £ pour un rendez-vous privé de 15 minutes avec un médecin généraliste et 128 £ pour 30 minutes. Les gens paient généralement pour un rendez-vous privé avec un médecin généraliste, car les rendez-vous peuvent être pris rapidement et à un moment qui leur convient. Les références et le traitement des résultats des tests ont également tendance à être plus rapides.Assurance médicale Les soins oculaires font partie des procédures les plus populaires dans les soins de santé privés (Photo: Images / Cultura RF) Une assurance maladie peut être un moyen plus rentable de payer pour traitement privé, en supposant que les patients potentiels ne recherchent pas un traitement urgent pour une condition médicale préexistante. Selon le site de comparaison de prix d’assurance ActiveQuote, les ventes de polices d’assurance maladie via son service ont plus que doublé depuis avril. L’âge moyen des personnes souscrivant à une assurance maladie a également baissé, passant de 45,6 ans en septembre 2019 à 42,1 ans par an. «Il semble y avoir un thème commun des clients qui souscrivent à une assurance maladie car ils s’inquiètent de l’impact du Covid-19 sur l’accès aux soins et les heures de rendez-vous», explique Rod Jones, responsable des partenariats chez ActiveQuote. L’assurance médicale privée peut être souscrite soit par l’intermédiaire d’une entreprise en tant que type d’avantages sociaux, soit par une police individuelle. Les principaux fournisseurs sont Axa PPP, Bupa, Aviva et Vitality. Environ 75 pour cent des polices sont souscrites par les employeurs. Dans certains cas, les entreprises paieront le coût total de l’assurance, les employés ne faisant que payer la taxe. Le coût d’une couverture complète, qui comprend des traitements et des thérapies illimités, pourrait être de 25 à 40 £ par mois pour une personne en bonne santé au début de la trentaine, s’élevant à plus de 40 £ pour les personnes dans la quarantaine. Statistiquement, les personnes âgées ont probablement besoin de plus de soins médicaux qu’une personne jeune, de sorte que le coût augmente avec l’âge. Il n’y a pas de comparaison facile du prix de l’assurance maladie privée, car il dépendra de divers facteurs tels que l’âge, le poids, l’endroit où vous vivez, les antécédents médicaux et si vous êtes fumeur. Selon un exemple sur le site Web ActiveQuote, une personne de 33 ans vivant près d’Oxford pourrait s’attendre à payer entre 26 £ et 48 £ par mois sur la base des devis des quatre plus grands assureurs-maladie britanniques; Bupa, Axa, Aviva et Vitality. Le coût mensuel ou annuel dépendra également de la franchise facturée. Si vous êtes prêt à payer une franchise plus élevée, c’est-à-dire le montant que vous acceptez de payer pour votre traitement lors d’une réclamation, les primes diminueront. En effet, l’assureur suppose que les personnes qui doivent payer une partie d’une réclamation seront moins susceptibles d’utiliser le service. «L’un des principaux avantages des soins de santé privés est le choix qu’ils peuvent offrir autour de l’endroit et du moment où vous recevez les soins dont vous avez besoin. L’objectif du NHS pour le traitement d’une procédure non urgente, telle qu’une opération du genou ou de la hanche, est de 18 semaines, la situation actuelle concernant Covid-19 entraînant un retard encore plus grand de ces procédures. Une police typique vous permettra de contourner ces retards avec un accès rapide à un consultant privé, à des tests de diagnostic et, si nécessaire, au traitement des patients en / jour », déclare Mark Perkins, responsable régional des clients privés chez le courtier d’assurance Marsh Commercial. Autres types d’assurance Maladie grave: les assurés cotisent chaque mois à un régime. S’ils souffrent d’un problème de santé grave, comme une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou certains types de cancer, ils recevront une somme forfaitaire non imposable pouvant être utilisée pour couvrir les versements hypothécaires, les frais médicaux ou les modifications de la maison. Assurance de protection du revenu: elle verse généralement aux assurés un remplacement mensuel de leur salaire si quelque chose les empêche de travailler, qu’il s’agisse d’un licenciement, d’un accident ou d’une maladie. La couverture court jusqu’à la retraite, le décès ou le retour au travail. Il existe également une option à court terme disponible, qui paie pour une période déterminée telle que 12 mois, à un coût inférieur. Assurance de protection des paiements (PPI): Une politique de protection du revenu à court terme généralement vendue avec des produits de remboursement tels que des hypothèques ou des cartes de crédit. La politique couvrira les frais mensuels des personnes qui se trouvent dans l’incapacité de travailler en raison d’un licenciement imprévu, d’une maladie ou d’une invalidité. Assurance-vie: Fournit une somme forfaitaire non imposable ou un paiement régulier aux personnes à charge en cas de décès. Autres options Une alternative à l’assurance médicale traditionnelle pourrait être une politique qui offre un paiement en espèces à la réception d’un diagnostic tel que le cancer. Certains fournisseurs ont des produits de couverture contre le cancer, qui versent de l’argent sous forme de somme forfaitaire et pour couvrir le coût des médicaments non offerts par le NHS. Le produit Cancer Essentials d’Aviva, par exemple, offre un paiement en espèces de 5000 £ à dépenser comme le patient le souhaite (par exemple pour payer ses factures ou partir en voyage), et une couverture de 100000 £ pour les médicaments pour le traitement du cancer que le NHS ne paiera pas. pour des raisons financières. La couverture commence à partir de 2,03 £ pour un jeune de 18 ans, mais deviendra plus chère avec l’âge et n’est disponible que jusqu’à 69 ans. Une autre option est un plan de trésorerie pour les soins de santé, une police d’assurance pour aider à couvrir le coût des soins de santé courants. Contrairement à l’assurance maladie privée, elle ne couvre pas les événements médicaux ou les traitements imprévus. Ces plans ont tendance à être moins chers que l’assurance maladie et peuvent couvrir les examens et traitements dentaires, la physiothérapie, les examens médicaux, la physiothérapie, l’ostéopathie, les nouvelles lunettes et les appareils auditifs. L’argent est généralement réclamé après le traitement par le client qui fournit un reçu. À titre d’exemple, le fournisseur de plans de trésorerie HSF facture entre 5 £ et 70 £ par mois et par adulte. Cela couvre les frais dentaires annuels compris entre 30 et 425 £ par an, ainsi que l’argent pour d’autres services tels que la podologie, le dépistage médical, les tests oculaires et les ordonnances. Les personnes à charge de moins de 18 ans sont généralement incluses gratuitement dans ce type de plans. Payer pour accéder aux soins de santé privés est un choix très personnel. Le NHS offre un traitement gratuit aux personnes au Royaume-Uni, de sorte que la décision se résumera finalement à un prix abordable et à des préférences personnelles. Jacqui Morgan, une soignante à Londres Jacqui Morgan, 54 ans, a reçu un diagnostic de cancer du sein à l’âge de 50 ans Jacqui Morgan, 54 ans, a reçu un diagnostic de cancer du sein à l’âge de 50 ans. et a eu du mal à obtenir une politique après son diagnostic. Mais elle a depuis réussi à obtenir une police d’assurance-vie par l’intermédiaire du courtier spécialisé The Insurance Surgery. «J’étais en excellente santé et j’ai toujours été actif. Quand j’ai eu 50 ans, j’ai reçu une lettre sur la participation à une mammographie de routine. Ceux-ci sont proposés aux femmes de plus d’un certain âge. Je n’avais aucun symptôme et je pensais que ce serait juste une procédure de routine. La mammographie a été réalisée dans une unité temporaire dans un parking et était très simple. «Une semaine plus tard, j’ai reçu une lettre me demandant de revenir mais de ne pas m’inquiéter car quatre femmes sur 100 sont rappelées, parfois en raison de problèmes techniques, et sur ces quatre, une seule aura généralement un cancer. Il s’est avéré que c’était moi, ce qui a été un grand choc. «J’étais un promoteur immobilier et j’avais une assurance médicale privée et une couverture maladies graves, mais j’avais laissé cela expirer. Si j’avais continué, j’aurais eu un paiement en espèces de 75 000 £, je crois. Cela aurait fourni un certain soulagement financier et une chose de moins à craindre. «J’ai eu un traitement sur le NHS, mais je voulais à nouveau une forme d’assurance pour m’assurer d’avoir un paiement. Mais aucun assureur n’était prêt à m’embaucher avant le début de l’année, lorsque je suis passé par le courtier The Insurance Surgery. Si je reçois un diagnostic terminal à l’avenir, je serai payé 150 000 £ 12 mois avant l’heure prévue du décès et si je devais mourir subitement, cet argent sera versé à ma famille. Je paie environ 80 £ par mois pour ce type d’assurance et j’ai la police pendant 20 ans. «Cela me donne une certaine tranquillité d’esprit et c’est un regain de confiance qu’un assureur est prêt à parier sur moi.»

