Les soignants à domicile se verront proposer des tests hebdomadaires de coronavirus à partir de la semaine prochaine

Les soignants qui s’occupent de personnes à leur domicile se verront proposer des tests hebdomadaires de coronavirus à partir de lundi, a annoncé le gouvernement.À partir du 23 novembre, les prestataires de soins peuvent réserver des tests pour leur personnel en ligne, le déploiement signifiant la prochaine étape de l’expansion du gouvernement. des tests de masse. Les personnes travaillant pour des prestataires inscrits au CQC recevront des tests PCR hebdomadaires à administrer à domicile, ce qui aidera à identifier les cas plus asymptomatiques et à protéger les utilisateurs de soins qui sont plus vulnérables au virus.Des tests réguliers donneront aux travailleurs la tranquillité d’esprit en détectant toute transmission asymptomatique tout en protégeant ceux dont ils s’occupent.La plus grande capacité de test en Europe La préposée aux soins Fabiana Connors rend visite au client Jack Hornsby à son domicile pendant la pandémie de coronavirus le 3 mai 2020 à Elstree, en Angleterre (Photo: Karwai Tang / Getty Images) Près de 35 millions de tests ont été traités au Royaume-Uni depuis le début du service de tests de masse, et cette semaine, le gouvernement a annoncé 2 nouveaux « mégalabs », qui ajouteront 600000 autres à la capacité de test quotidienne du Royaume-Uni au début de 2021. : «Les travailleurs des soins à domicile ont fait un travail incroyable tout au long de la pandémie, se souciant jour après jour et faisant un effort supplémentaire pour garder les personnes dont ils s’occupent. afe de COVID. «Alors que notre capacité de test continue de s’étendre, je suis heureux que nous soyons en mesure de passer à l’étape suivante et de mettre régulièrement des tests à la disposition des travailleurs des soins à domicile. Désormais, en plus d’avoir un EPI, les travailleurs des soins à domicile pourront passer un test hebdomadaire pour vérifier qu’ils n’ont pas de coronavirus. «Nous avons maintenant la plus grande capacité de test en Europe, nous l’utilisons donc pour protéger ceux qui sont plus risque s’ils attrapent le COVID. »Tester de manière proactive les individus asymptomatiques aide à identifier ceux qui ont le virus sans le savoir, et permet à ceux qui sont testés positifs et à leurs contacts de s’auto-isoler – ce qui est jugé crucial pour briser les chaînes de transmission du virus .Maximiser la capacitéToutes les agences de soins à domicile enregistrées seront contactées avec des détails sur la façon de demander des kits de test pour leurs soignants la semaine prochaine; ils seront responsables de distribuer des tests à tous les travailleurs de soins à domicile pour qu’ils les effectuent à domicile sur une base hebdomadaire – tests le jeudi, vendredi, samedi ou dimanche – afin de maximiser la capacité disponible dans les laboratoires. On s’attend à ce que les tests soient étendus à d’autres travailleurs de soins à domicile, y compris les aides à domicile et les assistants personnels dans un déploiement progressif. Plus de 120000 tests sont déjà réservés pour les soins sociaux chaque jour, et un pilote de test a commencé dans les maisons de retraite cette semaine pour soutenir les visites avant un déploiement national à partir de décembre.Meilleure protection de la main-d’œuvreBaronne Dido Harding a déclaré: «Test du NHS et Trace a travaillé sans relâche pour augmenter la capacité de test, atteignant son objectif de capacité de 500 000 tests d’ici la fin octobre. «Je suis ravi que cette capacité signifie que nous pouvons désormais déployer des tests hebdomadaires réguliers auprès de notre personnel de soins à domicile. Cela a longtemps été une priorité pour nous et cela assurera une plus grande protection à cette main-d’œuvre vitale, souvent invisible, et aux personnes dont elle s’occupe. »Il est actuellement également à l’étude si les tests rapides d’écoulement latéral de 30 minutes, qui ne sont actuellement menée par un personnel formé et dédié, pourrait être mise à disposition pour une auto-administration à domicile, permettant aux travailleurs de savoir rapidement s’ils sont positifs à Covid-19. À l’heure actuelle, des kits de test à flux latéral sont utilisés dans les écoles, les universités et les autorités locales, avec des pilotes dans toute la région à Liverpool et à Merthyr Tydfil au Pays de Galles.

Serien Lighting Pièces détachées pour Reef, Abat-jour Reef avec 1 vis pour les modèles à partir de 2007

Les Sens des Fleurs Nouvelle Crème Visage Anti-Rides de Jour Comme de Nuit 50ml Description : Cosmétique aux fleurs de Bach BIO: emulsion légère au beurre de babassa et à l huile d argane Conditionnement : 50ml

Mavala Masque de Jouvence pour les Mains SOIN DES MAINS Les mains, au même titre que le visage, ont le droit à un soin spécifique désincrustant et hydratant. Le MASQUE DE JOUVENCE POUR LES MAINS apporte un bienfait immédiat aux mains rêches et sans éclat. Il contient du céramide 2 et de l'aloe vera qui hydratent et adoucissent la peau, de l'allantoïne, aux

Gourmet Boites chat Gourmet Gold Les Mousselines avec des Légumes Contenance : 12 boites de 85 g Vous ne voulez pas que votre chat se lasse de ses repas et vous souhaitez le surprendre en lui proposant de nouvelles textures pour ravir son palais. GOURMET Gold a donc créé les pâtés pour chat Mousselines, une délicieuse recette qui éveillera...

Mavala Stop Pour arrêter de se Ronger les Ongles Un produit au goà»t amer absolument inoffensif, ayant l'apparence d'un vernis incolore, qui aide à rompre avec l'habitude de se ronger les ongles ou de porter ses doigts à la bouche. Pour enfants (de plus de 3 ans) et adultes.

hjh OFFICE ROYAL - Siège de bureau à domicile gris /rouge Chaise design pour le télétravail au meilleur prix!Notre ROYAL combine le design des sièges classiques, comme les accoudouirs peu ordinaires, avec des éléments de style et des combinaisons de couleurs modernes. L'accroche-regard de ce siège est pourtant le changement de couleur du dossier. Ce changement de