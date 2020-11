Les smartphones pourraient bientôt charger des stylets sans fil via NFC

Une norme de charge développée par le NFC Forum pourrait apporter des stylets de chargement sans fil aux appareils dans un proche avenir.

La technologie permet des vitesses de charge allant jusqu’à un watt aux stylos numériques pris en charge.

Vous ne trouverez pas trop de smartphones ou d’autres appareils portables livrés avec un stylet dédié. Les versions actives de ces stylos numériques permettent aux utilisateurs de dessiner et de noter plus précisément, mais elles nécessitent des recharges régulières de batterie entre les utilisations. Désormais, une nouvelle norme de charge sans fil peut enfin rendre les stylets plus utiles et plus durables.

Un protocole d’accord signé entre l’Universal Stylus Initiative (USI) et le NFC Forum vise à ouvrir les portes aux stylets de recharge sans fil. La technologie, appelée spécification de charge sans fil (WLC), utilise la même antenne dans un smartphone ou un appareil portable pour la communication et le transfert d’énergie. Les produits certifiés par l’USI peuvent tirer parti de la charge NFC à des vitesses allant jusqu’à 1 W. Traditionnellement, NFC était utilisé par les OEM pour effectuer des paiements sans fil ou transférer des fichiers entre appareils.

Certaines entreprises qui fabriquent des Chromebooks, des tablettes, des ordinateurs portables et même des smartphones comme Samsung compatibles avec les stylets se sont appuyées sur la charge interne pour alimenter les stylets de leurs appareils. D’autres, comme HP, Microsoft et Apple, ont également utilisé des ports et des connecteurs externes à cette fin. Mais ces deux solutions nécessitent que le stylet soit rangé ou connecté à un câble. Une charge passive via NFC à partir d’un smartphone ou de tout autre appareil prenant en charge NFC éliminerait le besoin d’une solution de charge physique dédiée. Cela signifie également que le stylet peut être chargé à condition qu’il se trouve à proximité de son appareil hôte, ce qui augmente sa durée d’utilisation.

Selon USI, la technologie est ouverte et non propriétaire, donc la mise en œuvre ne coûterait pas cher aux entreprises. Il n’est pas clair si des fabricants envisagent d’introduire la norme WLC dans leurs produits à venir. Notamment, WLC ne semble pas intrinsèquement limité aux stylets. Nous ne serions pas surpris de trouver à l’avenir la technologie de charge du NFC Forum sur d’autres matériels basse consommation.

Suivant: Meilleurs téléphones avec NFC – quelles sont vos options?