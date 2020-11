Les smartphones enroulables commencent maintenant, les mises à jour de Google Maps et d’autres actualités technologiques

Votre résumé des actualités techniques, via la newsletter DGiT Daily tech, du mardi 17 novembre 2020.

1. Oppo X 2021

Oppo a un téléphone enroulable qui semble prêt pour 2021 et vraiment cool? Je doute que abordable soit un adjectif qui va avec l’appareil, mais ça va être amusant.

Quoi de neuf:

L’affichage se déroule d’un côté comme une fonction motorisée, dans la traction ou la poussée manuelle requise.

Oppo a des technologies détaillées et des caractéristiques mécaniques pour assurer que l’écran est pris en charge lors de son déploiement, et une résistance semblable à une chenille lorsque l’écran s’allonge ou se rétracte.

Oppo appelle le dispositif concept Oppo X 2021 , et prétend qu’il n’y a aucun pli sur l’écran, comme vous pourriez le voir le long de la ligne pliée dans les téléphones pliables actuels.

On ne sait pas si Oppo a équipé l'écran d'un verre protecteur ou s'il est en plastique comme nous l'avons vu avec le premier Galaxy Fold.

Et on ne sait pas quand cela deviendra une réalité commerciale.

Il est tout à fait possible qu’Oppo se concentre davantage sur le concept technologique que sur le risque d’un lancement – cela fait plus d’un an qu’il a montré sa technologie de caméra selfie intégrée, et seul ZTE a été prêt à tenter cette technologie dans son ZTE Axon 20 5G, pas Oppo.

Étant donné que ni le fondateur et PDG d’Oppo, Tony Chen, ni le vice-président d’Oppo, Levin Liu, n’avaient entre les mains sur scène pour se montrer, cela m’a fait penser qu’il était un peu tôt et pas prêt pour la démo en direct toujours stressante.

Mais Oppo a posté une courte vidéo sur Weibo, puis un groupe de techniciens lors de l’événement en Chine a publié diverses images et gifs, comme ci-dessous, alors peut-être que le temps pratique s’est passé et c’est plus prêt!

Quoi qu’il en soit, ça a l’air… plutôt génial:

Ce qui est présenté est clairement un scénario idéal dans lequel la transition du smartphone à la vue plus large de la tablette est probablement rendue aussi fluide sur l’écran. Mais la fonction motorisée est superbe.

La spéculation est que tout est grâce à la technologie Samsung Display avec laquelle Oppo travaille ici, bien qu’aucun détail n’ait émergé.

LG travaille sur son propre téléphone enroulable, avec un design divulgué en septembre, les médias coréens rapportant un lancement en mars 2021. LG possède sa propre technologie d’affichage.

Nous avons demandé à Oppo plus de détails concernant l’affichage du X 2021 et les chances d’une sortie commerciale, mais nous n’avions pas reçu de réponse au moment de cliquer sur envoyer.

2. C’est finalement chose faite: Huawei a vendu Honor sous la «pression énorme» des sanctions américaines (Autorité Android).

3. Une ancienne équipe Essential proposera des produits axés sur la confidentialité en 2021 (Autorité Android).

4. Économisez jusqu’à 110 $ sur le Sony WH-1000XM4 et d’autres offres de casque (Autorité Android).

5. Vous pouvez maintenant acheter un abonnement Disney Plus d’un an pour offrir à vos amis et à votre famille, juste à temps pour Noël? (Autorité Android).

6. Apple est probablement en train de tester des téléphones pliables pour un futur iPhone – ce rapport indique que Foxconn serait en train de tester un iPhone pliable, avec une sortie prévue en septembre 2022. Ce serait autour de la sortie de l’iPhone 14 si les conventions habituelles s’appliquent. Petite information amusante: « Foxconn effectuera plus de 100 000 tests d’ouverture et de fermeture pour l’iPhone pliable. » (Apple Insider).

7. Les nouvelles mises à jour de Google Maps vous aident à faire face: meilleure superposition COVID, affluence des transports publics et suivi des plats à emporter (blog.google).

8. Amazon Pharmacy: Amazon est maintenant dans le secteur de la pharmacie avec traitement des ordonnances en ligne, livraison gratuite pour les membres Prime (TechCrunch).

9. Airbnb a déposé son introduction en bourse et le S-1 est une excellente lecture (SEC.gov) – une ventilation ici de ce que signifient les données financières publiées (TechCrunch).

10. Github a une excellente explication détaillée d’une nouvelle approche qu’il adoptera pour défendre les développeurs open source qui sont attaqués par des demandes de retrait souvent nuisibles, douteuses ou même de trolls. Il investit 1 million de dollars dans un fonds de défense des développeurs pour aider à protéger les développeurs open source, en faisant un don au centre EFF et Software Freedom Law pour une assistance juridique (Github).

11. Sur cette note: Fatigué: Open Source Coders – Wired: Le mouvement open source fonctionne grâce aux efforts héroïques d’un nombre insuffisant de personnes effectuant trop de travail (Filaire).

12. Comment l’armée américaine achète des données de localisation à partir d’applications ordinaires – y compris l’application de prière musulmane très populaire (Vice).

13. La recharge de voiture transparente arrive à Electrify America avec Plug & Charge: la voiture gère l’authentification et la facturation, pas de cartes supplémentaires et de tracas. Aussi connu sous le nom d’ISO 15118, moins excitant (Ars Technica).

14. Le Tesla Model 3 à 35 000 $ est de nouveau mort. Mais, au moins, Tesla a-t-il été admis dans le S&P 500? (Le bord).

15. Zoom relève sa limite de 40 minutes pour toutes les réunions dans le monde pour Thanksgiving: de 00 h 01 le 26 novembre à 6 h (HE) le 27 novembre (Twitter).

16. Maintenant, le vaccin Moderna COVID-19 a l’air bien aussi! La meilleure nouvelle est qu’il n’a pas besoin de réfrigération super froide (BBC).

17. Les astronautes Crew-1 sont arrivés: la capsule SpaceX Crew Dragon est installée à la station spatiale. Belle vidéo de l’excitation (Espace).

18. «Quel mythe est encore largement diffusé en tant que vérité?» (r / askreddit).

