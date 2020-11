Les skins de Gibraltar les plus rares dans Apex Legends

in

Depuis son lancement en 2018, Apex Legends a publié d’innombrables skins suivant toutes sortes de thèmes. Certains étaient limités dans le temps avec des événements saisonniers, tandis que d’autres étaient disponibles grâce aux passes de bataille.

Chaque légende a été publiée avec 15 skins de base, 15 rares, cinq épiques et quatre skins légendaires, qui peuvent tous être achetés à tout moment dans le menu du jeu. Mais il existe également des skins légendaires qui ne peuvent être achetés ou déverrouillés que pour une durée limitée et d’autres qui n’apparaissent dans le magasin qu’en de très rares occasions. Ce sont les skins les plus rares du jeu.

Gibraltar a également des skins très rares, même s’il est l’une des rares légendes à ne pas posséder de skin chroma légendaire, parmi les plus rares et les plus populaires.

Voici la liste des peaux les plus rares de Gibraltar en Apex Legends.

Tous les skins exclusifs à l’événement

Bouclier du Nord

Cette peau fait partie des plus rares Sommet car il était exclusif à l’événement The Old Ways en avril 2020. De plus, il n’a pas pu être acheté, mais les joueurs ont dû relever des défis pour gagner le skin. Il pourrait être gagné avec 2000 points de défi.

Monstre écrasé

Cette peau est l’une des peaux les plus originales dédiées à Gibraltar. C’est très récent, puisqu’il était disponible lors de l’événement Halloween qui s’est terminé en novembre. Il peut être acheté pour 1800 pièces Apex, 2400 métaux d’artisanat ou obtenu au hasard Sommet Pack pour les joueurs les plus chanceux.

Né dans le sang

Cette peau est le recolor de Monster Mashed pour ceux qui préfèrent voir un Gibraltar sanglant plutôt que lui dans un style zombie. Il était également disponible lors de l’événement Halloween 2020.

Appel aux armes

Cette peau met Gibraltar dans une tenue samoane, avec des tatouages ​​traditionnels et des peintures de guerre blanches. C’est un skin exclusif à l’événement qui ne pouvait être acheté que pendant l’événement Iron Crown pour 1800 pièces Apex.

Ours Brudda

Vous manquez l’ambiance de Noël? Gibraltar avait sa peau rare avec l’événement de Noël en 2019. Elle n’était achetable que pendant quelques semaines jusqu’au 7 janvier 2020.

Gibraltron

Ce skin était une exclusivité de l’événement disponible uniquement en mars 2020 pendant le remplacement du système. Il offre une apparence complètement unique de la légende défensive.

Défenseur impérial

Également un skin exclusif à l’événement, Imperial Defender Gibraltar était disponible à l’achat lors de l’événement Lost Treasures Collection en juin 2020.

Blazin chaud

Blazin Hot transforme Gibraltar en un fan de rock qui est prêt à prendre la route ou à prendre feu. Il était disponible dans l’événement Aftermarket, qui s’est déroulé jusqu’en octobre 2020.

Ligne dure

Il s’agit de l’un des skins les plus rares sortis en 2019. Il pourrait être déverrouillé lors de l’événement Voidwalker, qui a eu lieu en septembre 2019.

Toutes les autres peaux les plus rares

Bien que cela ne semble pas très cher car ce n’est pas un skin légendaire, Founder devient de plus en plus rare car il n’est disponible que pour les joueurs qui étaient là depuis les débuts du jeu. Il ne peut être déverrouillé qu’en achetant le pack du fondateur, qui ne peut plus être acheté.

Grandeur attend

Ce skin est exclusif aux joueurs abonnés au service PSPlus, qui n’est plus disponible à l’achat. C’est seulement rare au lieu de légendaire, mais il est toujours débloqué par très peu de joueurs.

Code Red et Soft Power

Les deux chromas ne sont pas les plus chers du jeu, mais ils n’apparaissent que quelques fois dans la boutique et nécessitent leur skin de variante légendaire, ce qui les rend néanmoins assez rares.

Pilleurs de coquillages et séquoia

Les deux skins peuvent être déverrouillés de la même manière que Code Red et Soft Power; ils ont besoin de leur skin légendaire d’origine et doivent être achetés pour 6 500 jetons de légende lorsqu’ils apparaissent dans le magasin, ce qui arrive en de rares occasions.

Instinct tribal

Tribal Instinct est un skin rare qui pourrait être gagné par les abonnés Twitch Prime jusqu’en juin et juillet 2020. Bien que ce soit un skin rare, il n’est pas très populaire car il n’est pas légendaire.