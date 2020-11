Les Sims 4 ont un week-end gratuit sur Steam, en vente sur DLC

Vous pouvez essayer Les Sims 4 gratuitement ce week-end sur Steam et acheter la plupart des DLC Les Sims 4 à bas prix. L’offre gratuite a débuté hier, vendredi 30 octobre, et se poursuivra jusqu’à la fin du dimanche 1er novembre.

Pour les deux prochains jours, Les Sims 4 est entièrement gratuit dans la boutique de Valve. C’est le jeu complet, sans mise en garde. Si vous aimez ce que vous jouez, vous aurez alors jusqu’au 11 novembre pour le récupérer avec une réduction importante de 75%, le mettant à un quart du prix de détail régulier. Tous les packs d’extension ont également été réduits de moitié, ainsi que la plupart des petits morceaux de DLC. D’autres, comme le pack Star Wars: Journey to Batuu sorti en septembre et le pack Parenthood de juin, sont à 25% de réduction.

Si vous voulez être immédiatement saisonnier, un lot d’Halloween des modules complémentaires Vampires, Strangerville, Realms of Magic et Spooky Stuff a été mis en place, avec une réduction combinée de 63% sur le lot. Un autre ensemble sur le thème des chats et des chiens est également disponible, si les sorciers et les suceurs de sang ne sont pas votre vibe. Sinon, vous pouvez mélanger et assortir les extensions, les packs de jeu et les packs d’objets à votre guise.

Ce week-end gratuit précède le lancement de Les Sims 4: Snow Escape, une extension pour les escapades hivernales qui sortira le 13 novembre. Notre Carrie Talbot a eu la chance de prévisualiser ces vacances enneigées, et elle est repartie ravie.

Vous pouvez trouver tous les détails du week-end gratuit et des réductions Les Sims 4 ici. Si vous franchissez le pas pour un achat, voici les meilleurs mods Sims 4 et nous avons un guide du contenu personnalisé Les Sims 4.

