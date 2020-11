Les Sims 4 – En route pour le paradis de la neige vous invite à prendre de courtes vacances

Electronic Arts et Maxxis Games vous invitent à faire une courte pause dans le nouveau Les Sims 4-Extension En route pour le paradis de la neige un. Devant vous se trouve le monde hivernal du mont. Komorebi, une nouvelle destination pour les Sims qui souhaitent passer des vacances de rêve ou trouver une nouvelle maison.

Les Sims 4 au paradis de la neige offre la retraite parfaite pour tous les Sims qui courent après une poussée d’adrénaline pendant les sports d’hiver ou lors d’une excursion en montagne ou qui essaient de trouver leur équilibre intérieur lors de promenades et d’excursions dans les sources chaudes.

Mt. Komorebi est un nouveau monde d’inspiration japonaise qui comprend pour la première fois des propriétés résidentielles et de vacances. Le pack d’extension comprend des meubles et des décorations traditionnels et modernes tels que des portes, des fenêtres et des cloisons Shoji, des tatamis et des lanternes en papier que les joueurs peuvent utiliser pour créer leur propre retraite. Afin de créer votre propre oasis de calme, des éléments spéciaux tels que le koi pour les fontaines décoratives ou un jardin de rocaille à l’ombre des érables japonais sont disponibles.

Pour les joueurs à la recherche de sensations fortes, des offres En route pour le paradis de la neige activités hivernales passionnantes telles que le ski, le snowboard, la luge et les excursions d’escalade extrême jusqu’au sommet de la montagne. Les Sims qui veulent s’éteindre peuvent se détendre dans les sources chaudes naturelles des bains onsen, avec des promenades méditatives à travers les forêts de bambous ou avec un repas au pot de feu à la table Kotatsu.

Dans Descendez au paradis de la neige les joueurs ont également la possibilité d’ajouter de la profondeur à leur expérience de jeu à travers des modes de vie et des émotions. Selon les actions et les habitudes d’un Sim, jusqu’à 16 modes de vie peuvent être formés qui reflètent les expériences vécues et ont donc un impact plus important que la création de caractéristiques d’un Sim. Les émotions montrent à quel point deux Sims peuvent penser différemment à une expérience partagée et avoir un impact durable sur les relations et les interactions sociales des Sims.