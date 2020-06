Les Simpson : Sur le point de s’arrêter ?

Connu pour son humour et ses clashs liés aux évènements nationaux et internationaux, « Les Simpson » devient le centre d’une confusion entre les téléspectateurs et surtout les fans de la série.

Des rumeurs circulent à la télé et dans les réseaux sociaux que la série d’animation pourrait disparaître après 32 saisons. Cette série a marqué l’histoire de l’animation et restera à jamais gravée dans nos mémoires.

Les débuts de la série

Avec l’aide de la maison de production 20th Century Fox, la série « Les Simpson », créée par Matt Groening, a vu le jour dans le domaine du cinéma en décembre 1989. Depuis, le studio Fox est le responsable de l’animation en intégrale. « Les Simpson » a remporté plusieurs titres et trophées à plusieurs reprises tels que des Emmy Awards ou des Annie Awards. En 1999, elle avait même été élue comme meilleure série du XXe siècle par Time Magazine. On peut dire que ses débuts n’étaient pas minimes, ce fut un véritable succès. Alors, pourquoi les aventures de Homer et ses amis prendraient-elles fin ?

Les mises à jour

Depuis une année environ, Disney Studios a racheté Studio Fox pour renforcer son armada. La concurrence amorcée par l’avènement de Netflix et Amazon a influencé le marché du cinéma. Alors, Disney tente de récupérer les productions au centre de l’attention du public comme Marvel l’an dernier, American Horror Story, Prison Break ou encore 24. Étant une des parties qui constituent ABC Studios de Disney, la chaîne Fox doit beaucoup contribuer au nom des Simpson pour rivaliser dans la concurrence. La production d’épisodes supplémentaires repose alors sur le rendement et le succès de Disney. Même les produits dérivés ne font pas partie des revenus de Fox Studios, ce dernier ne récolte pour son gain que les publicités liées à la série. C’est pour cette raison que Fox fait monter d’autres séries qui pourront remplacer Les Simpson. Quatre séries sont déjà dans la liste et font partie du choix du public : Duncanville, Housebroken, Bless the Harts et the Great North. Ces derniers sont lancés par un autre projet signé Fox Entertainment. Depuis quelques années, les responsables de Fox Studios ont remarqué que les spectateurs de la série les Simpsons sont constamment en baisse. D’où, l’évidence de sa mise en fourrière. Et dire qu’il y avait quelques décennies de cela, Les Simpson était toujours au top de la liste.

Une suite probable

Bien que la place de la série dans le monde du cinéma ne soit pas bien définie actuellement, la fin de cette animation qui a marqué plus d’une génération n’est pas encore imminente. Disney ne voudra pas devenir le centre d’une discussion causée par la disparition des Simpson. Par ailleurs, même si les longues saisons de la série se terminaient, l’animation pourrait être diffusée par épisodes spéciaux ou encore en films longs métrages. Mais tout cela n’est encore que probabilités. D’autre part, si Les Simpson causait un déficit au sein de Fox Studios, ce dernier ne persistera pas à poursuivre la production ni la diffusion. Face à cette situation, une ou plusieurs nouvelles séries pourraient sortir de l’écran de Fox Studios pour combler le vide causé par l’éventuelle disparition des Simpson.

Les répercussions possibles

Si la série Les Simpson arrivait à disparaître de l’écran, de nombreux fans vont probablement se manifester pour protester contre cet arrêt. Mais les producteurs ne vont pas se laisser aller en regardant leur entreprise s’enfoncer. Les autres productions vont encore s’améliorer. Les idées divergent à ce sujet, mais qui sait ce qui pourra arriver dans un futur proche pour la série. Suite à cette crise de Covid-19, Les Simpson pourrait poursuivre une autre saison ou non.