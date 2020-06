Les signaux de Boris Johnson s’éloignent de la Chine ‘en ordonnant à la Grande-Bretagne de jouer un rôle de premier plan dans la technologie occidentale

Le réseau de renseignement « Five Eyes » a accepté de produire une alternative exclusivement occidentale au géant chinois de la 5G HuaweiSunday, 7 juin 2020, 21:52 Photo: Getty Images) Boris Johnson veut que la Grande-Bretagne joue un rôle de premier plan dans les efforts de l’alliance du renseignement «Five Eyes» pour contester les prouesses technologiques de la Chine et réduire la dépendance occidentale envers des entreprises telles que Huawei, selon les rapports. changé de terrain dans le débat sur la domination chinoise dans des domaines tels que la technologie de téléphonie mobile 5G et soutient une initiative visant à garantir aux pays occidentaux une source alternative d’équipement.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa newsletter i coupe le bruitLes membres de l’intelligence Five Eyes – le Royaume-Uni, l’Amérique, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande – ont apparemment décidé d’investir massivement pour «combler les lacunes» dans les secteurs où les entreprises chinoises dominent actuellement. Cette décision, dévoilée au Conseil de sécurité nationale par M. Johnson la semaine dernière, représente un changement dans la pensée du Premier ministre après qu’il avait précédemment rejeté l’idée de développer une alternative exclusivement occidentale à Huawei comme irréaliste.Risques de sécuritéLe Premier ministre britannique, Boris Johnson (Photo : Getty) La Grande-Bretagne a annoncé en janvier qu’elle était disposée à accepter des équipements Huawei dans le futur réseau 5G du Royaume-Uni malgré la forte pression de Washington pour interdire au géant chinois de la technologie toute implication. Downing Street a insisté sur le fait qu’il serait interdit à Huawei de fournir des équipements dits «de base», mais les critiques ont longtemps insisté sur le fait que cela ne contrebalancerait pas complètement les risques pour la sécurité. Le Mail on Sunday a rapporté que la réponse musclée de la Chine à l’épidémie de Covid-19 et ses efforts pour réprimer La dissidence à Hong Kong a maintenant convaincu Downing Street qu’il était temps de «réinitialiser et rééquilibrer» les relations avec Pékin. Le changement de politique inclut le désir d’aller de l’avant avec une alternative occidentale à la technologie 5G de Huawei. Il est apparu plus tôt ce mois-ci que la Grande-Bretagne a déjà eu des entretiens avec la société japonaise NEC sur la fourniture d’équipements 5G et de nouvelles discussions sont prévues avec d’autres fournisseurs non chinois, notamment le sud-coréen Samsung et le suédois Ericsson.« Perte d’expertise » Un homme regarde un téléphone mobile lors d’un événement pour annoncer officiellement la réalisation de la couverture complète de la 5G (Photo de VALERY HACHE / AFP) Une source de Whitehall a déclaré: «Nous avons perdu l’expertise dans des dizaines de marchés majeurs comme la technologie et la science, c’est pourquoi nous sommes entrés dans le désordre Huawei. Les Chinois viennent de passer l’aspirateur. «Il n’est pas réaliste pour la Grande-Bretagne de faire cavalier seul et ce malaise n’est pas un problème uniquement britannique. Donc, sur ce point, nous allons aider nos partenaires à combler les lacunes que les Chinois exploitent actuellement. »Un changement de ton vis-à-vis de Pékin se traduira probablement par une réponse vigoureuse de la Chine, et peut-être du Cabinet de M. Johnson. Le chancelier Rishi Sunak aurait averti la semaine dernière le Premier ministre de ne pas ériger un «mur économique» pour bloquer la domination chinoise. La Grande-Bretagne a interdit à Huawei de fournir des équipements de réseau.Pour sa part, Huawei ne serait pas non plus impressionné si les rumeurs selon lesquelles la Grande-Bretagne prévoyait maintenant de retirer tous ses équipements du réseau 5G d’ici 2023 se concrétisaient.SanctionsIl est apparu qu’en 2018, le fondateur de l’entreprise, Ren Zhengfei , a utilisé une adresse interne à des employés pour exhorter son personnel à «bondir en avant, tuant au fur et à mesure, pour nous ouvrir une piste de sang» alors qu’il cherchait à contrer les sanctions américaines visant son entreprise. L’entreprise s’est retrouvée à servir de paratonnerre pour les tensions entre l’Amérique et la Chine alors que les deux superpuissances se disputent la suprématie technologique et économique. Il insiste depuis longtemps sur le fait qu’il est entièrement distinct de l’État chinois et ne représente pas un risque pour la sécurité.