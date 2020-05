Les showrooms automobiles reprennent leurs activités à partir du 1er juin – Africadaidly

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que les salles d’exposition de voitures en Angleterre seront autorisées à ouvrir à partir du 1er juin dans la dernière mesure visant à faciliter le verrouillage du coronavirus.

Le détail n’est pas encore confirmé, mais on pense que les détaillants automobiles devraient suivre l’exemple des supermarchés et des pharmacies qui ont un nombre limité de clients à la fois, la marche à sens unique et ont installé des écrans transparents pour limiter le risque de transmettant Covid-19.

Des mesures de distanciation sociale et d’assainissement devraient également être mises en œuvre, tandis que les objets et les surfaces régulièrement touchés devront être assainis régulièrement et les essais de conduite ne seront pas accompagnés.

L’annonce n’aurait pas pu arriver plus tôt pour le secteur automobile. Les immatriculations de voitures neuves au Royaume-Uni ont chuté de 97% en avril en raison du verrouillage.

Seulement 4 321 voitures ont été vendues en avril – le niveau le plus bas depuis 1946, selon la Société des constructeurs et commerçants de moteurs (SMMT). En avril 2019, un total de 161664 voitures ont été enregistrées.

Dans un tweet, la SMMT a déclaré: «Ravi d’entendre que le gouvernement a écouté. Le 1er juin, réouverture des salles d’exposition de voitures au Royaume-Uni – une prochaine étape raisonnable et sûre pour débloquer l’industrie automobile britannique vitale pour aider la Grande-Bretagne à reprendre ses activités. »