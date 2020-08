Les Shielders ont été traités «  honteusement  » alors que plus de 2 millions de personnes ont envoyé des messages contradictoires sur les restrictions de verrouillage

Les ministres ont été accusés d’avoir envoyé des messages contradictoires à plus de deux millions de personnes qui se protégeaient contre le coronavirus.Boris Johnson a confirmé que la protection des personnes extrêmement vulnérables sur le plan clinique, qui comprend les personnes atteintes de maladies pulmonaires graves et de cancer, sera interrompue à partir de samedi. en ligne avec le reste de la population en dehors de ces zones avec de nouvelles restrictions de verrouillage.Mais deux lettres envoyées à la collègue libérale démocrate, la baronne Brinton, qui protège depuis mars, indiquent qu’il est désormais sûr de «sortir autant qu’ils le souhaitent» mais ils devraient aussi «rester à la maison dans la mesure du possible». Lady Brinton a déclaré qu’il était «honteux» que le gouvernement donne des conseils contradictoires à ceux qui sont les plus vulnérables à Covid-19. Le bulletin d’information coupe le bruit Lire la suite Le programme de colis alimentaires gratuits prend fin alors que les boucliers sont obligés de retourner dans les magasins Une lettre du secrétaire à la Santé, Matt Hancock, et du secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, le 22 juin à plus de deux millions de personnes dans la catégorie de protection, déclare qu’à partir du 1er août, elles pourraient retourner au travail si l’entreprise est sûre Covid et qu’elles ne peut pas travailler à domicile. Ils pourraient également aller acheter de la nourriture à l’extérieur.Pourtant, la lettre indiquait également qu’ils devraient « rester prudents car vous êtes toujours à risque de maladie grave si vous attrapez un coronavirus, il est donc conseillé de rester à la maison si possible et, si vous sortez, suivez une distanciation sociale stricte ».« Les ministres ont abandonné les boucliers »Lady Brinton a dit qu’il était« honteux »que le gouvernement émette des conseils contradictoires (Photo: Niklas HALLE’N / AFP / Getty) Une lettre envoyée à Lady Brinton du ministre de la Santé, Lord Bethell, cette semaine est allée plus loin, déclarant que «ceux qui avaient été précédemment conseillés de se protéger peuvent aller à l’extérieur autant qu’ils le souhaitent, mais devraient tout de même essayer de maintenir leurs interactions sociales générales à un niveau bas et suivre des mesures d’hygiène appropriées», a déclaré Lady Brinton. : «Arracher toutes les formes de soutien financier ne laisse à beaucoup d’aucune autre solution que de retourner travailler même si ce n’est pas sûr.» Les ministres ont abandonné les boucliers. Une fois de plus, le gouvernement de Boris Johnson a bâclé le message, laissant les plus vulnérables exposés, comme ils l’ont fait tout au long de cette pandémie. Verrouillage – Les conseils changent Lorsque le verrouillage a été imposé en mars, 2,5 millions de personnes souffrant de graves problèmes de santé ont été invités à se protéger – à ne pas quitter la maison et à se faire livrer de la nourriture et des médicaments. En effet, leur statut d ‘«extrêmement vulnérables sur le plan clinique» signifiait qu’ils étaient plus à risque de coronavirus. À partir du 6 juillet, on leur a dit qu’ils pouvaient quitter la maison et rencontrer six personnes à l’extérieur, avec des mesures de distanciation sociale en place. Et à partir d’aujourd’hui, le blindage sera suspendu en Angleterre, en Écosse et en Irlande du Nord, suivi du Pays de Galles le 16 août. Il est toujours conseillé aux gens de faire attention lorsqu’ils sont à l’extérieur et de maintenir une distance sociale. Pour ceux qui vivent dans les zones de verrouillage du nord, le blindage sera toujours suspendu. C’est parce que le plus grand risque est de se mélanger à l’intérieur des ménages plutôt qu’à l’extérieur. Mais les gens qui protègent à Leicester et Blackburn, où des mesures spéciales ont été récemment introduites, ont reçu des lettres leur conseillant de continuer à prendre des précautions supplémentaires.

