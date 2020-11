Les séries Nutri-Grain IronMan et IronWoman arrivent à neuf

Channel Nine diffusera cet été les séries repensées Nutri-Grain IronMan et IronWoman.

Les six rondes de la série Nutri-Grain seront diffusées sur trois week-ends qui débutent le 19 décembre. C’est la première fois en 10 ans que la série sera à la télévision gratuite.

200 000 $ de prix en argent sont offerts aux athlètes et seront répartis également entre les femmes et les hommes.

La compétition se déroulera dans trois endroits et la première ronde de la série aura lieu à Kingscliff, NSW.

Les dix meilleurs athlètes féminins et masculins de la série de l’année dernière sont assurés de se qualifier pour la compétition 2020-2021, avec huit autres places masculines et féminines à déterminer lors d’une épreuve de qualification. Il y aura également deux spots wild card proposés, ce qui porte le champ total à 20 hommes et 20 femmes.

Nutri-Grain IronMan et IronWoman – Surfers Paradise (Getty)

« Les séries Nutri-Grain IronMan et IronWoman sont emblématiques, et notre marque se connecte avec de nombreux fans de sport, des jeunes pinces aux adeptes du sport traditionnel », a déclaré Adam Weir, PDG de Surf Life Saving Australia.

«Nous sommes ravis que, pour la première fois depuis plus d’une décennie, nous diffusons nos séries sportives d’élite à la télévision en clair et atteindrons un public plus large.

« Non seulement les Ironmen et Ironwomen Nutri-Grain de Kellogg font partie des athlètes les plus en forme du pays, mais ils sont également de formidables sauveteurs de surf qui surveillent la plage en public tout au long de la saison. »

Dates et lieux des séries Nutri-Grain IronMan et IronWoman 2020-21:

· Tour de qualification – 28-29 novembre 2020 – Kingscliff, NSW

· Ronde 1-2 – Série Nutri-Grain – 19-20 décembre 2020 – Kingscliff, NSW

· Ronde 3-4 – Série Nutri-Grain – 16-17 janvier 2021 – North Cronulla, NSW

· Round 5-6 (FINAL) – Nutri-Grain Series – 13-14 février 2021 – Kurrawa, QLD