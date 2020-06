Les séries Netflix à ne pas manquer pendant le mois de juillet 2020

Préférez-vous regarder les séries en solo ? En couple ? En famille ou entre potes ? Retrouvez votre feeling et retenez bien la liste des séries qui vont débarquer sur la plateforme Netflix ce mois de juillet.

Le 1er juillet

H (L’intégrale) : La série cultissime de l’année 1998, avec le trio magique d’Eric, Ramzy et Jamel. Suivez les aventures hospitalières déjantées de ces trois comédiens.

Le 3 juillet

Les demoiselles du téléphone : Ne ratez pas la saison finale de cette série espagnole dès le 3 juillet prochain. La série raconte l’histoire des 4 standardistes qui tentent et découvrent les droits des femmes.

Les baby-sitters : Les livres adorés d’Ann M. Martin sont remis au goût du jour dans cette série qui suit un groupe d’amies et leur entreprise de gardiennage.

Le 6 juillet

Suits (Avocats sur mesure) : Mike est confronté à la réalité de sa situation au lendemain du procès, pendant que Jessica, Harvey et Louis se battent pour refreiner la blessure du cabinet. Les 16 épisodes de la saison 6 est disponible sur Netflix à partir du 6 juillet prochain.

Le 8 juillet

Stateless : L’aventure des 4 inconnus : une femme en fuite, un réfugié courageux, un bureaucrate passionné et un père en difficulté. Ils se croisent dans un centre de détention de l’immigration australienne.

Le 9 juillet

The Protector : La saison 4 de la série turque sera sur Netflix à partir du 9 juillet.

Le 10 juillet

Les pieds sur terre : Une émission de voyage avec l’acteur Zac Efron. En compagnie de l’expert en bien-être Darin Olien, Zac parcourt le monde en découvrant des styles de vie extraordinaires.

The twelve : Créé par Sanne Nuyens et Bert Van Dael. Douze personnes ordinaires sont appelées à faire partie d’un jury pour une affaire de meurtre aussi traumatisante que controversée, dans laquelle une femme est jugée pour avoir tué son propre sang.

Le 15 juillet

Sombre désir : Une nouvelle série de nationalité mexicaine débarque sur Netflix le 15 juillet. Cela va parler d’une femme et trois hommes sans savoir qui sont les coupables et qui sont les victimes ?

Le 17 juillet

Cursed (La Rebelle) : Une série adaptée du roman graphique de Tom Wheeler qui parle d’une légende arthurienne, du point de vue de Nimue, future Dame du Lac.

21 juillet

How to sell drugs online fast : Cette série allemande a eu le droit pour la deuxième saison qui sera officiellement sur Netflix à partir du 21 juillet.

Le 22 juillet

Norsemen (saison 3) : En 790 après J.-C., les Vikings de Norheim ont un programme chargé qui comprend le pillage, l’asservissement des autres et la résolution des problèmes par la violence.

Le 26 juillet

Good Girls : Ne ratez pas la saison 3 de l’aventure des 3 belles filles : Beth, Ruby et Annie.

Le 29 juillet

Inside the world’s toughest prisons (saison 4): Les journalistes d’investigation deviennent des détenus volontaires dans les prisons les plus instables du monde, où règnent l’intimidation et la brutalité.