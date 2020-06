Les séries et films à regarder en VOD cette semaine

Voici une petite sélection des meilleures séries et films en VOD que nous vous proposons pour cette semaine. Vous ne devrez surtout pas manquer ça !

Les prochains films à venir

BAD BOYS FOR LIFE

Retrouvez « bad boys for life » en VOD à partir du 1er juillet. C’est un film réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah avec Will Smith, Martin Lawrence. Dans ce film, pendant que Mike Lowrey est en pleine crise de la quarantaine, Marcus Burnett est quant à lui, devenu un inspecteur de police. Les deux hommes, partenaires depuis plus de vingt ans, se réunissent de nouveau pour résoudre une ultime affaire. En particulier, un mercenaire albanais dont ils ont tué le frère, leur promet une importante prime.

YOU DON’T NOMI

« You don’t nomi » sera disponible en VOD le 2 juillet. Dans ce film, un chœur de critiques de cinéma et de fervents adeptes explore l’après-vie compliquée du plus grand flop de 1995, les salaces Showgirls de Paul Verhoeven, de la sortie désastreuse à l’adoration culte et à la rédemption extraordinaire. Le film met en scène Adam Nayman (Vice Guide du Film), April Kidwell (I, Nomi) et Peaches Christ (Milk) ainsi que des images d’archives d’entretiens avec les acteurs et l’équipe de Showgirls.

MEMORY : LES ORIGINES D’ALIEN

Disponible en VOD le 2 juillet, « memory : les origines d’alien » est un film documentaire américain est réalisé par Alexandre O. Philippe avec Veronica Cartwright, Tom Skerritt et Ronald Shusett. Ce film révèle les origines peu connues et effrayantes des chefs-d’œuvre cinématographiques de Ridley Scott, inspirés par la mythologie grecque et égyptienne, la bande dessinée alternative, la parasitologie ainsi que les écrits fantastiques de H. P. Les œuvres Lovecraft et les peintures de Francis Bacon, ainsi que le scénariste Dan O’Bannon, l’artiste visuel et designer HR Giger et le producteur de films Ridley Scott.