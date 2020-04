Les sept péchés capitaux: Grand Cross obtient le chevalier sacré Escanor

Netmarble a ajouté une nouvelle mise à jour à Les sept péchés capitaux: Grand Cross cette semaine avec quelques nouveaux ajouts dont vous aurez besoin. Cette mise à jour présente le Holy Knight Escanor en tant que personnage de collection pour les joueurs, ce qui est assez doux car ils sont l’un des personnages les plus populaires de la série. Escanor apporte une puissance d’attaque très forte, ainsi que des compétences attrayantes à votre arsenal. De plus, les développeurs ont ajouté un événement spécial qui vous permettra d’acquérir la hache sacrée Rhitta, l’arme d’Escanor.

À partir d’aujourd’hui, le personnage Holy Knight Escanor peut être acquis par les joueurs. Comme le dernier Les sept péchés capitaux pour être ajouté, Escanor est l’un des personnages les plus populaires de la série et apporte une puissance d’attaque très forte et des compétences attrayantes à l’arsenal de personnages de collection du joueur. De plus, un événement spécial permet désormais aux joueurs d’acquérir la Rhitta de la hache sacrée, l’arme d’Escanor. Pour accéder à son trésor sacré, les joueurs doivent terminer l’événement ‘Sacred Axe Rhitta’ en jeu afin d’utiliser son arme. L’une des principales caractéristiques de Les sept péchés capitaux: Grand Cross, le Final Boss Battle, est également débloqué. Dans ce mode, les joueurs peuvent découvrir un plaisir plus coloré grâce à un tout nouveau combat de motifs et de styles différenciés et acquérir diverses récompenses, y compris le costume original du roi avec des pièces de monnaie une fois la bataille terminée. Selon le classement d’un joueur, d’autres objets spéciaux peuvent également être obtenus. Autres améliorations apportées à Les sept péchés capitaux: Grand Cross comprendre: Chapitre 8: Un tout nouveau chapitre de Les sept péchés capitaux: Grand Cross est disponible pour les joueurs.

Costumes: les joueurs peuvent également accéder à un ensemble de costumes spéciaux, y compris le costume original d’Escanor, via un achat via l’application.

