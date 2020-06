Les seins : 60 faits étonnants que chaque homme et chaque femme devraient apprendre

Vous cherchez des faits sur les seins? Les seins sont l’incarnation par excellence de la sexualité féminine. Il va sans dire que les hommes gravitent vers eux.

Si nous nous appuyons sur l’étude menée par l’Université du Nebraska-Lincoln, un homme passera plus de temps à lorgner les seins que toute autre partie du corps d’une femme. C’est un peu câblé chez les hommes et oui, ils sont agréables à regarder.

Mais combien les hommes en savent-ils? En fait, la même question s’applique également aux femmes! Combien savent-ils de leurs propres seins (en particulier les adolescents)?

Dans cet article sur les faits sur les seins, nous allons les explorer et apprendre non seulement des faits sérieux mais aussi des faits amusants sur les seins. Alors, sans plus tarder, commençons…

Faits sur les seins : 1 à 10

Fille en lingerie

1. Un coup d’œil sur les seins peut vous dire quand elle aura ses règles. Avant que ses menstruations ne commencent, une femme connaîtra un pic de deux hormones – la prolactine et la progestérone. Cela conduit à une rétention d’eau accrue et ses glandes de lait et le tissu mammaire se développent, provoquant une augmentation de la taille de ses seins.

2. Chez certaines femmes, avant le début du cycle menstruel, les seins peuvent grossir jusqu’à une taille de bonnet plus grande.

3. Avant les périodes où les seins subissent une légère hypertrophie, opter pour une stimulation mammaire (les mamelons pour être plus précis) peut entraîner des douleurs et, par conséquent, réduire l’excitation sexuelle d’une femme.

4. Il y a quelque chose qui s’appelle le gaz du mamelon ou l’orgasme du sein. Qu’est-ce que c’est? Vous intelligent gars! Vous le savez déjà, non? Dans le cas contraire, vous pouvez réussir à provoquer l’orgasme d’une femme simplement en stimulant ses mamelons de la bonne manière.

5. Le mamelon-gasm comprend un jeu complexe avec le mamelon d’une femme dans lequel son partenaire doit couper ses seins avec sa paume et serrer doucement les mamelons en utilisant son pouce et son index pour soulever légèrement le mamelon. Garder ses yeux bandés et lécher ses mamelons dans cette position avec un morceau de glaçon dans la bouche (du partenaire) peut conduire à des orgasmes pour la femme.

6. Voici quelque chose de fou! Si vous vous attendiez à ce que les deux taches spongieuses sur la poitrine d’une femme soient de taille égale, vous pourriez être surpris. Beaucoup de femmes ont un sein plus gros et un plus petit.

7. La taille inégale des deux se produit parce qu’ils sont complètement indépendants l’un de l’autre et qu’ils réagissent différemment aux œstrogènes pendant la puberté.

8. Chez 65% des femmes avec des seins de tailles différentes, le gauche sera plus gros et dominant que le droit.

9. Cette inégalité de taille est quelque chose à craindre si l’un des seins grossit soudainement avec une sensibilité et des grumeaux accrus. Cela peut indiquer de nombreux problèmes sous-jacents comme les kystes, les infections et même un cancer mortel.

dix. Si vous remarquez une bosse sur son (ou votre) sein, assurez-vous qu’un examen professionnel des seins est en cours. La plupart du temps, ces bosses ou bosses effrayantes sont des choses bénignes non cancéreuses causées par des changements hormonaux, mais cela n’exclut pas la possibilité d’un cancer du sein plus dangereux.

Faits sur les seins : 11 à 20

Fille au chapeau rouge

11. Si vous pensez que les seins sont des monticules charnus sur sa poitrine, vous avez tort. En dessous se trouve un réseau très complexe de tubes et de cellules graisseuses que nous appelons la glande mammaire, qui est responsable de la production de lait pour le bébé.

12. Lorsqu’une femme tombe enceinte, les structures en forme de sac appelées conduits de lait se remplissent d’une chose appelée colostrum. Cette chose remplit les conduits de lait avant la naissance de l’enfant.

13. Après la naissance de l’enfant, le colostrum est remplacé par du lait qui se déplace vers les mamelons par de petits canaux appelés lobules. Le mamelon est le site d’où le lait existe.

14. Si votre partenaire a des mamelons inversés, ne vous inquiétez pas. C’est tout à fait normal. Cela se produit en raison d’une adhésion présente juste à la base du mamelon liant la peau au tissu en dessous.

15. Une femme peut avoir les deux mamelons inversés ou peut avoir un mamelon normal et un mamelon inversé.

16. Les mamelons inversés ne causent pas vraiment de problème, sauf pour l’allaitement maternel où un enfant peut ne pas s’accrocher aux mamelons. Il existe également des remèdes pour cela. Il y a quelque chose appelé bouclier de mamelon qui peut aider les mamelons à dépasser à nouveau!

17. Dans de très rares cas, un mamelon s’inversant peut être un signe de cancer du sein dans lequel une tumeur cancéreuse tire sur le tissu provoquant l’inversion du mamelon. Si vous ressentez une bosse, il est préférable de consulter un médecin.

18. Il n’y a rien de tel que la forme normale du sein. Il existe de nombreuses façons différentes qu’une paire de seins puisse être normale. C’est parce qu’ils se présentent sous différentes formes et tailles. Cela est vrai même pour les mamelons et la zone plus sombre autour des mamelons (la zone plus sombre est appelée aréole).

19. Les aréoles peuvent être d’un noir pâle à un noir clair à brun ou même roses ou légèrement orangées. Toutes les couleurs sont normales.

20. Saviez-vous que pendant la grossesse, les aréoles ou les aréoles s’assombrissent? Cela permet de garantir que l’enfant qui va naître puisse rapidement identifier l’emplacement des mamelons et se verrouiller pour l’allaitement!

Faits sur les seins : 21 à 30

21. Si vous êtes une fille (ou une femme) et que vous lisez ceci, voici la chose – ne fumez pas. Le tabagisme et l’élastine ne sont pas compatibles. Le tabagisme fait perdre à la peau son élasticité et, par conséquent, entraîne un affaissement des seins.

22. Si vous pensez que l’allaitement de votre enfant fera tomber les seins, vous avez tort! L’allaitement maternel ne peut que modifier la taille du sein et il a peu ou pas d’impact sur l’élasticité de la peau.

23. Cependant, vous devez comprendre que la maternité peut entraîner des seins flasques. Les seins des femmes enceintes deviendront plus gros et plus lourds, forçant la peau et les ligaments soutenant les seins à s’étirer. Les seins rétrécissent ensuite plus tard mais peuvent ne pas reprendre leur forme d’origine car les systèmes de soutien (peau et ligaments) peuvent ne pas revenir à leur forme précédente.

24. Ne blâmez pas les hommes comme les seules personnes qui lorgnent sur les seins. Même les femmes le font! L’Université du Nebraska-Lincoln a mené une étude dans laquelle les hommes et les femmes étaient équipés de la technologie de suivi des yeux et ont montré des femmes avec différentes formes de corps qui sont idéalement considérées comme attrayantes dans différents contextes culturels. Il s’avère que les hommes et les femmes regardaient plus les seins que les visages des femmes en forme de sablier ayant une petite taille et de gros seins.

25. Beaucoup de gens ont tendance à penser que le cancer du sein est héréditaire. Ce n’est pas vrai! Le cancer du sein peut être causé par de nombreuses choses comme l’exposition aux radiations, la consommation d’alcool, une plus grande exposition aux œstrogènes, etc.

26. Même les hommes peuvent avoir un cancer du sein, mais le cancer du sein représente moins de 1% de tous les cancers chez les hommes!

27. Les hommes ont des mamelons vestigiaux et certains canaux lactifères qui ne se développent pas lorsque les hommes entrent dans la puberté. Ces canaux lactifères chez l’homme sont également sensibles au cancer.

28. Il y avait quelque chose qui s’appelait allaitement dans lequel une femme qui luttait pour allaiter son bébé avait l’habitude d’embaucher d’autres femmes allaitantes pour allaiter leur bébé. L’embauche d’infirmières humides ou de femmes allaitantes était une pratique courante en Europe occidentale, même au 18e siècle. C’est rare maintenant.

29. 17e les sages-femmes du siècle étaient capables de lire les seins comme des livres. Par exemple, une sage-femme nommée Jane Sharp a écrit des femmes anglaises pour lesquelles elle avait été embauchée: «Les mamelons sont rouges après la copulation, rouges comme une fraise, et c’est leur couleur naturelle: mais les mamelons des infirmières, quand ils donnent Suck, sont bleus, et ils deviennent noirs quand ils sont vieux. »

30. La taille des seins des femmes est déterminée par 7 marqueurs génétiques appelés SNP.

Faits sur les seins : 31 à 40

Poitrine de mode femme exposée en soutien-gorge

31. Des études ont prouvé, selon Psychology Today, que les hommes qui sont financièrement en sécurité préfèrent des seins plus petits tandis que les hommes qui sont moins en sécurité financière préfèrent des seins plus gros.

32. Les mêmes études indiquent également que les hommes préfèrent les gros seins quand ils ont faim et quand ils veulent des enfants.

33. Avoir un certain degré de poils de mamelon est tout à fait normal pour les femmes. Il peut y avoir entre 2 et 15 mèches de cheveux foncées et droites. La règle d’or ici est que si les cheveux sur votre tête sont foncés et votre peau aussi, vous aurez plus de cheveux sur vos mamelons.

34. Selon l’endroit où les aréoles reposent sur les seins, les mamelons peuvent pointer vers le haut ou vers le bas ou vers la gauche ou la droite. Certaines femmes peuvent avoir des mamelons pointant dans la direction opposée.

35. Un excellent décolleté n’est pas déterminé par la seule taille de la poitrine. Les deux autres facteurs contributifs sont la forme des seins et leur emplacement sur le torse.

36. Les femmes peuvent voir un changement dans la forme de leurs seins si elles dorment toujours face vers le bas. Cela ne se produira cependant pas immédiatement. Cela prend plusieurs années.

37. Il y a des glandes sébacées juste entre les seins et juste au-dessus d’eux. Ils forment une zone T. Si vos seins sont plus gros, il y aura plus de collecte de sueur. Cela créera une condition parfaite pour que les bactéries se développent et provoquent ainsi des imperfections à cause des boutons et des points noirs.

39. Les seins ont une peau plus fine que le reste du corps. C’est la raison pour laquelle les seins peuvent être plus secs que le reste de la peau du corps. Donc, les garder hydratés est une bonne idée. Oh, nous avons oublié! Utilisez également de la crème ou de l’huile raffermissante pour stimuler la croissance de l’élastine et du collagène.

40. Il existe quatre types de mamelons: normal, plat, gonflé et inversé.

Faits sur les seins : 41 à 50

Fille en robe rouge

41. Les humains sont la seule espèce au monde de primates à avoir des seins arrondis et pleins permanents. Tous les autres primates développeront des seins arrondis et pleins uniquement lorsqu’ils doivent allaiter ou allaiter.

42. Les glandes présentes dans les aréoles d’une mère qui allaite dégagent une odeur de liquide amniotique que seul son bébé peut sentir et est naturellement attiré.

43. Les aréoles deviennent un peu plus foncées pendant l’excitation sexuelle.

44. Les seins idéaux à la Renaissance étaient ceux qui étaient placés haut sur la poitrine, étaient petits et parfaitement ronds!

45. Les seins d’une jeune fille commenceront à se développer entre 2 et 4 ans après le début de son cycle menstruel.

46. L’étude des seins est appelée sénologie. Le terme est dérivé du mot seno qui signifie sein en espagnol et en italien.

47. Le poids du sein d’une femme moyenne est légèrement supérieur à une livre.

48. Il existe des récepteurs dans les glandes mammaires des animaux et des humains qui sont responsables de la collecte des hormones présentes dans le corps de la mère. Ces hormones peuvent détecter le sexe du fœtus et modifier la composition du lait en conséquence.

49. Il existe une condition appelée polythélie dans laquelle une personne aura au moins 3 mamelons. Cela est courant chez les hommes (1 sur 18) et les femmes (1 sur 50). Le mamelon supplémentaire est souvent confondu avec un grain de beauté.

50. El Shaddai était le nom du Dieu associé à la fertilité au début du judaïsme. El Shaddai se traduit littéralement par «Dieu qui tète» ou «Dieu avec des seins».

Faits sur les seins : 51 à 60

Implant mammaire

51. À la Renaissance, les gens croyaient que le lait maternel d’une femme n’était rien d’autre que du sang vaginal qui se transformait en lait lorsqu’il se déplaçait vers les seins depuis l’utérus.

52. Selon les mythes et le folklore, les légendaires guerrières amazoniennes avaient l’habitude de couper leur sein droit afin de pouvoir facilement dessiner des arcs.

53. La Californie, l’Idaho, l’Oregon et Washington sont les États américains avec le pourcentage le plus élevé de femmes qui allaitent leurs bébés. La Virginie-Occidentale, la Louisiane et le Mississippi sont les États avec le pourcentage le plus faible.

54. Annie Hawkins-Turner détient le record du nombre de plus gros seins naturels au monde. Chacun de ses seins pèse 25,4 kilos ou 56 livres. Sa taille de bonnet est 102ZZZ.

55. Il existe quelque chose appelé gigantomastie dans laquelle les seins et les tissus adipeux (homme ou femme) d’une personne continuent de croître tout au long de sa vie.

56. Le cancer du sein est le deuxième cancer le plus mortel chez les femmes!

57. Le Massachusetts est l’État américain avec le plus grand nombre de cas de cancer du sein. L’Arkansas est l’État avec le plus petit nombre de cas de cancer du sein.

58. Une femme sur huit finira par recevoir un diagnostic de cancer du sein.

59. Il existe différents types de cancers du sein. Il existe également plusieurs médicaments pour le traitement. Le problème est que certains médicaments qui fonctionnent avec un type de cancer ne fonctionneront pas pour d’autres types de cancer du sein.

60. Pour les femmes, la chirurgie plastique la plus connue est celle de l’augmentation mammaire à l’aide d’une solution saline ou de silicone.