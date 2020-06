Les scripts de la saison 3 de Creepshow commandés par Shudder, un renouvellement probable – / Film

Spectacle d’horreur n’a même pas encore terminé le tournage de sa deuxième saison, mais la série d’horreur Shudder basée sur le film de 1982 de George Romero se dirige déjà vers une saison 3. Shudder, le service de streaming axé sur l’horreur d’AMC, a commandé un ensemble complet de Spectacle d’horreur scripts de la saison 3, ce qui rend probable un renouvellement en bonne voie.

Selon un nouveau communiqué de presse, un Spectacle d’horreur le renouvellement de la saison 3 est fondamentalement dans le sac. Shudder, le service de streaming centré sur l’horreur d’AMC, a déjà commandé un ensemble complet de scripts de la saison 3 pour Spectacle d’horreur, Alors même que la saison 2 est en plein tournage. Spectacle d’horreur La saison 2 a commencé à tourner en mars à Atlanta, mais a dû être mise en pause comme de nombreuses autres productions hollywoodiennes en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Mais il semble que le showrunner Greg Nicotero et le Spectacle d’horreur les créatifs utilisent le temps d’arrêt pour anticiper la saison 3, ce que le directeur général de Shudder, Craig Engler, semble enthousiaste.

« Bien que la saison 2 soit en pause pendant que nous attendons la mise en production en toute sécurité, nous voulions utiliser le temps pour commencer à travailler sur les scripts de la saison 3 pour permettre à Greg Nicotero et à son incroyable équipe d’aller aussi loin que possible », a déclaré Engler.

« Spectacle d’horreur continue d’être proche et chère à mon cœur et avoir l’opportunité de continuer l’héritage en développant la saison 3 me donne la chance de travailler avec certains des meilleurs conteurs et artistes de l’industrie. Les histoires que nous avons en préparation pour la saison 2 sont encore plus scandaleuses, plus amusantes et reflètent l’esprit de ce que George Romero et Stephen King ont commencé dans les années 80 », a ajouté Nicotero.

Spectacle d’horreur s’est avéré être un succès majeur pour Shudder, débutant en septembre 2019 pour enregistrer des chiffres pour le service de streaming de genre de niche et gagner des éloges pour sa nouvelle interprétation du film d’anthologie de comédie d’horreur américain classique de 1982 réalisé par George A. Romero et écrit par Stephen King. Le buzz était si grand que AMC a même voulu participer à l’action, en présentant la saison de première année sur son réseau câblé plus tôt cette année, à plus de raves. La première saison a mis en vedette les goûts David Arquette, Adrienne Barbeau, Tobin Bell, Big Boi, Jeffrey Combs, Kid Cudi, et Giancarlo Esposito et des histoires effrayantes classiques adaptées par King, Joe Hill, Joe R. Lansdale, et Josh Malerman.

Bien que Shudder et AMC n’aient encore rien confirmé à propos d’un Spectacle d’horreur renouvellement de la saison 3, la commande des scripts de la saison montre que le service et le réseau sont confiants dans la poursuite de la série d’anthologie d’horreur. Si tout se passe bien, la saison 3 entrera probablement en production peu de temps après la fin de la saison 2.

