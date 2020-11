Les scores de référence présumés suggèrent que l’A14X Bionic est un énorme saut de performance par rapport aux puces Apple existantes

L’A14X est apparemment cadencé à 1,80 GHz et le rapport indique qu’il pourrait être turbo-boosté à 3,10 GHz.

Apple va organiser l’événement «One More Thing» le 10 novembre, où il est largement prévu de révéler ses premiers Mac basés sur Arm qui sont soutenus par une puce interne. On pense que le premier processeur Mac sera basé sur le hexa-core A14 Bionic qui alimente le iPhone 12 et iPad Air, et il sera connu sous le nom de A14X. La puce est maintenant apparue Geekbench 5, selon Comme l’A14, l’A14X serait également fabriqué par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en utilisant le processus 5 nm et il s’agit apparemment d’un processeur octa-core basé sur l’architecture big.LITTLE d’Arm. La puce alimentera probablement le prochain iPad Pro aussi.

L’A14X a apparemment atteint des scores monocœur et multicœur de 1 634 et 7 220, respectivement. Le test a été réalisé sur un appareil inconnu avec 8 Go de RAM.

En comparaison, la puce A12Z Bionic qui alimente l’actuel iPad Pro a obtenu un score de 1118 sur le test monocœur et de 4657 sur le test multicœur.

Et, au cas où vous vous poseriez la question, l’A14 a géré 1583 et 4198 sur le tests monocœur et multicœur, respectivement. La puce est apparemment underclocked sur l’iPhone 12 pour éviter les problèmes de surchauffe.

Le MacBook Pro 16 pouces avec le processeur Intel Core-i9 sous le capot a obtenu 1096 et 6869 au même test, ce qui signifie que les prochains Mac seront beaucoup plus rapides que la gamme actuelle d’Apple.

La société annoncera probablement les MacBook Pro 13 pouces et 16 pouces, et un MacBook Air 13 pouces lors de l’événement à venir.