Les scientifiques sont choqués par le nouveau type de coronavirus qui est plus dangereux !!

Le monde est au point mort en raison de la rupture du COVID-19 depuis plus de 4 mois. L’épidémie du coronavirus est classée comme pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). De nombreuses études et recherches sont en cours pour trouver un remède contre le virus, mais rien n’est encore définitif. Maintenant, une nouvelle découverte du virus a choqué les scientifiques. Apprenez-en plus ici,

Aux États-Unis, un laboratoire bien connu, le Los Alamos National Laboratory (Los Alamos ou LANL), a trouvé une nouvelle souche de virus muté plus dangereuse que le coronavirus actuel. L’équipe de scientifiques a découvert que cette souche peut être beaucoup plus mortelle et plus difficile à guérir que la précédente. Dans les premiers jours de la couronne, nous avons entendu que les patients avaient surtout une forte fièvre, un rhume et des maux de gorge et le taux de mortalité était très faible.

Cependant, s’il est affecté par ce coronavirus muté, il existe une possibilité d’insuffisance pulmonaire et rénale pouvant entraîner la mort. Un rapport de 33 pages sur ce virus a été déposé sur le portail BioRxiv pour que les gens en sachent plus. Ce virus muté a été découvert pour la première fois en Europe en février et a dominé la côte est des États-Unis et s’est propagé dans le monde entier depuis mars.

Les scientifiques ont déclaré qu’ils observaient la mutation vivante du virus et ont trouvé 14 nouvelles mutations inquiétantes. Cette mutation tue l’immunité des cellules sanguines et provoque de nombreux nouveaux problèmes chez la personne infectée par le virus. Une autre chose importante à noter est que les personnes qui ont guéri du coronavirus peuvent à nouveau contracter ce virus muté et être infectées.