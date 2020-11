Les scientifiques ont exhorté le gouvernement à fermer les écoles secondaires

Les scientifiques conseillant le gouvernement ont exhorté les ministres à fermer les écoles secondaires pour le verrouillage d’un mois en Angleterre, je comprends. fermant des pubs, des restaurants et des magasins non essentiels.Mais la proposition a été bloquée parce que garder l’éducation ouverte tout au long du deuxième verrouillage est une ligne rouge pour le Premier ministre.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Les chiffres officiels montrent que les cas de coronavirus de l’année 7 à La tranche d’âge de 11 ans en Angleterre a été multipliée par 50 entre le 1er septembre et le 23 octobre, passant de 40 à 2010, alors que les écoles exploitent un système de bulles pour les classes ou les groupes d’âge. La révélation est apparue au milieu de la pression de certains syndicats, experts médicaux et politiciens pour repenser les écoles secondaires. ir Mark Walport a déclaré que le fait de garder toutes les écoles ouvertes en novembre pourrait signifier que les taux d’infection resteraient plus élevés plus longtemps que lors du premier verrouillage introduit en mars. Lire la suite Coronavirus: Alors que les scientifiques livraient des nouvelles toujours plus sombres, il y avait des craintes que Boris Johnson pourrait vaciller Sir Mark a déclaré que les nouvelles restrictions n’étaient pas aussi «sévères» que la première fois, ce qui signifie qu’il y avait une «possibilité» que les restrictions pourraient devoir Dans une interview avec Sky’s Sophy Ridge dimanche, il a averti: «Il est peu probable que cette fois descende aussi vite que lors du premier verrouillage, car nous avons des écoles ouvertes.» Cabinet Office Le ministre Michael Gove a déclaré que les élèves devaient rester dans les salles de classe, même si cela signifiait prolonger le confinement (Photo: Getty) « Gérer le risque » Sir Jeremy Farrar, membre du groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) du gouvernement, a fait écho aux préoccupations, avertissant que la transmission dans les écoles secondaires est élevée. Il a déclaré à Andrew Marr Show de BBC One: «Parce que nous avons retardé le début de ce verrouillage, il est plus difficile de garder les écoles ouvertes. Nous savons que la transmission, en particulier dans les écoles secondaires, est élevée. « Personnellement, je pense que c’est définitivement le verrouillage à mettre en place maintenant, mais si cette transmission, en particulier dans les écoles secondaires, continue d’augmenter, alors il faudra peut-être revoir la prochaine fois. quatre semaines pour ramener R en dessous de 1 et l’épidémie diminue. » Lire la suite Les décès par coronavirus « atteindront 500 par jour » en Angleterre jusqu’à ce que de nouvelles mesures prennent effet Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il soutenait le gouvernement pour maintenir toutes les écoles ouvertes, mais a appelé le gouvernement à « gérer le risque » en donnant aux élèves et aux enseignants le Le maire du Grand Manchester Andy Burnham a rompu les rangs avec le leader travailliste et a déclaré: «Je suggérerais une période de fermeture de deux semaines vers la seconde quinzaine de novembre afin que les écoles ont le temps de préparer l’apprentissage en ligne, mais cela créerait les conditions pour la plus grande baisse des cas que nous pourrions réaliser et cela créerait ensuite les conditions pour une sorte de Noël pour plus de familles parce qu’elles en ont besoin maintenant. Le syndicat national de l’éducation a appelé le gouvernement à fermer toutes les écoles et collèges. Le secrétaire général conjoint Kevin Courtney a déclaré: «Nous pensons que c’est une véritable occasion manquée, c’est une autre demi-mesure et, wi malgré les fermetures d’écoles dans le cadre de celle-ci, il est peu probable que cela ait l’effet souhaité par le Premier ministre. »Il a ajouté:« Il ressort clairement des données de l’ONS que les écoles sont un moteur de transmission de virus. Il serait autodestructeur de la part du gouvernement d’imposer un verrouillage national, tout en ignorant le rôle des écoles en tant que contributeur majeur à la propagation du virus. Lire la suite Dernier coronavirus: l’application NHS Test and Trace n’a pas réussi à dire aux gens de s’auto-isoler en raison d’une erreur de configuration, mais le ministre du Cabinet Michael Gove a déclaré que les élèves devaient être gardés dans les salles de classe même si cela signifiait prolonger le verrouillage. : «Je ne pense pas que ce serait le cas, mais je crois que nous voulons garder les écoles ouvertes et je crois que les mesures que nous mettons en place nous permettront de le faire. Ellwood a déclaré à Times Radio: «L’impact de la fermeture des écoles est énorme. Les dommages collatéraux causés par le fait que les parents ne peuvent pas aller travailler sont phénoménaux. Par conséquent, ces décisions difficiles doivent être prises. »

