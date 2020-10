Les Samsung Galaxy S7 et S7 edge de près de cinq ans reçoivent une nouvelle mise à jour logicielle

Les Samsung Galaxy S7 et S7 edge sont officiellement n’était plus éligible aux mises à jour logicielles, et lorsqu’un correctif de sécurité a été déployé en mars, beaucoup pensaient qu’il s’agissait de leur dernier. Heureusement pour le propriétaire de ces deux téléphones, une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement, rapporte SamMobile.

La série Galaxy S7 reçoit le correctif de sécurité de septembre 2020

Les téléphones sont sortis en 2016 avec Android 6.0, ce qui les rend près de cinq ans. En 2018, ils ont été mis à niveau vers Android 8, qui était leur dernière mise à niveau du système d’exploitation.

Actuellement, les utilisateurs de Galaxy S7 et S7 edge au Royaume-Uni et au Canada reçoivent la mise à jour de sécurité de septembre 2020. Le patch pèse près de 70 Mo et sera probablement bientôt disponible sur d’autres marchés.

Samsung s’est récemment engagé à trois ans de mises à jour Android, mais cela ne s’applique qu’aux produits phares récents, à certains téléphones de la série Galaxy A et aux combinés pliables.

La société corrige parfois des vulnérabilités critiques sur les téléphones plus anciens non pris en charge, et cela pourrait également être le cas avec les Galaxy S7 et S7 edge. Néanmoins, il est toujours louable de voir Samsung prendre en charge des téléphones qui ne sont même plus admissibles aux mises à jour de sécurité trimestrielles.

Selon le rapport d’aujourd’hui, la mise à jour logicielle améliore les performances et la stabilité de l’appareil, et corrige également certains bogues.

Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour de sécurité, vous pouvez la vérifier manuellement. Allez simplement dans Paramètres, puis accédez à Mise à jour du logiciel, puis appuyez sur Télécharger et installer.