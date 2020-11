Les salons de beauté ouvriront-ils en décembre? Ce que nous savons sur la réouverture des traitements selon les nouvelles règles Covid à 3 niveaux

À l’approche de la fin du deuxième verrouillage national, le Premier ministre Boris Johnson devrait confirmer de nouvelles mesures à la Chambre des communes plus tard dans la journée, dévoilant son plan Covid d’hiver, qui devrait détailler comment les gens peuvent passer Noël. Il comprendra un système de niveaux révisé avec des contrôles plus sévères en place, car de plus en plus de zones seront placées dans des parenthèses plus élevées. et les gymnases et les magasins non essentiels rouvriront.Mais qu’en est-il des salons de beauté? Voici ce que nous savons jusqu’à présent. L’employée du salon de bronzage, Trisha Jaques, porte un masque pour nettoyer les lits de bronzage après chaque utilisation par le client (Photo: Chris J Ratcliffe / Getty Images) Les coiffeurs, les gymnases et les salons de beauté ont été contraints de fermer Le 5 novembre, alors que le pays était replongé dans un verrouillage de quatre semaines, on craignait que les salons de beauté ne soient une réflexion après coup alors que l’Angleterre sortira du deuxième verrouillage dans 10 jours, mais les ministres auraient fait pression pour qu’ils soient autorisés à le faire. ouvrir après le 2 décembre, car la période des fêtes est une période chargée pour les entreprises, et elles peuvent être en mesure d’ouvrir selon des règles pour les zones de niveau inférieur, bien que l’on ne sache pas si elles le pourraient sous le niveau le plus strict.Quelles sont les nouvelles règles? On s’attend à ce que le nouveau système de niveaux soit similaire au système original à trois niveaux annoncé en octobre, mais avec les gymnases et les magasins non essentiels autorisés à rester ouverts à tous les niveaux et le couvre-feu pour les pubs autorisés à rester ouverts décalé à 23 heures. Les zones du premier niveau – alerte moyenne – étaient soumises aux mêmes mesures nationales qui étaient en vigueur à l’époque dans tout le pays, notamment un couvre-feu de 22 heures pour les pubs et restaurants et l’interdiction de la plupart des rassemblements de plus de six personnes. niveau – alerte élevée – le mélange domestique a été interdit à l’intérieur tandis que la règle des six a continué de s’appliquer à l’extérieur.Le niveau trois – alerte très élevée – a interdit le mélange social à l’intérieur et dans les jardins privés, tandis que les pubs et les bars devaient fermer. révéler dans quel niveau chaque zone sera placée jeudi.

