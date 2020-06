Les rumeurs selon lesquelles le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G comprend une puce Snapdragon non annoncée

Twitter Tipster Ice Universe (@Universeice) a diffusé un tweet qui révèle certaines spécifications rumeurs pour le Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Il nous a dit que le Galaxy Note 20 Ultra ressemblerait exactement au Galaxy Note 10+, nous avons donc déjà une bonne idée de ce à quoi s’attendre en termes de look. Le téléphone, selon l’informateur fiable, sera alimenté par la plate-forme mobile Snapdragon 865+. Nous devons souligner que ce qui serait une version améliorée du chipset Snapdragon 865 actuel n’a pas encore été annoncé par Qualcomm; cela ne signifie pas que ce ne sera pas au moment où le Galaxy Note 20 Ultra sera prêt à être introduit.

Tipster voit le Snapdragon 865 Plus, encore à être annoncé, propulser le Galaxy Note 20 Ultra américain



L’année dernière, le Snapdragon 855+ a amélioré le gameplay mobile en offrant un rendu graphique 15% plus rapide et ce que Qualcomm a appelé « une augmentation des performances du processeur par rapport au Snapdragon 855 standard ». Nous nous attendions à ce que toute version « + » du Snapdragon 865 présente des améliorations similaires. En dehors des États, le téléphone pourrait être alimenté par l’Exynos 992. Cette puce serait produite par la propre fonderie de Sammy en utilisant le processus 6 nm. Ce serait un nœud de processus quelque part entre les 7 nm actuels utilisés sur le Snapdragon 865 (avec une densité de transistors d’environ 96,5 millions de transistors par mm carré) et le processus de 5 nm qui sera utilisé sur l’Apple A14 Bionic et le HiSilicon Kirin 1020, At 5 nm, les deux dernières puces porteront 171,3 millions de transistors par mm carré. Le plus grand nombre de transistors emballés à l’intérieur d’un circuit intégré, plus il est puissant et économe en énergie.

Alors que la série Galaxy Note 10 de l’année dernière avait un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz, Ice Universe s’attend à ce que le Galaxy Note 20 Ultra se rafraîchisse à 120 Hz, même avec la résolution de l’écran réglée sur QHD + (1440p). Cela signifie que l’écran peut être mis à jour 120 fois par seconde, ce qui améliore l’animation du jeu mobile et le défilement fluide. Il n’y a pas de déjeuner gratuit, ce qui signifie qu’il y a un compromis pour avoir un taux de rafraîchissement plus rapide et ce serait une décharge de batterie plus rapide. Cependant, l’utilisation de LTPO pourrait aider à prolonger la durée de vie de la batterie du nouveau Galaxy Note 20 Ultra. Le silicium polycristallin à basse température (LTPO) a été développé à l’origine par Apple et la technologie prend en charge les modifications dynamiques du taux de rafraîchissement d’un écran lui permettant de changer en fonction du contenu apparaissant à l’écran. Le fait de pouvoir modifier le taux de rafraîchissement, ce qu’Apple ferait également avec l’affichage 120MHz ProMotion sur les modèles iPhone 12 Pro, aidera à rappeler le taux de rafraîchissement pour le contenu qui n’en bénéficiera pas, économisant ainsi une certaine autonomie de la batterie.

Ice Universe dit également que le Galaxy Note 20 Ultra comportera une nouvelle fonction d’appareil photo sur laquelle il n’a pas élaboré, et un S Pen mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Tout cela semble excitant pour être sûr et nous devrions voir le Galaxy Note 20 Ultra et le Galaxy Note 20 dévoilés le 5 août lors d’un événement en ligne. Les autres rumeurs concernant le Galaxy Note 20 Ultra incluent un écran Super AMOLED incurvé de 6,9 ​​pouces avec un rapport d’aspect de 20: 9. 12 Go de RAM LPDDR5 seront à l’intérieur avec 128 Go de stockage, bien qu’une configuration avec 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage soit attendue. Le Galaxy Note 20 devrait comporter un écran Super AMOLED plat de 6,42 pouces avec un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz.

La connectivité 5G et un taux de rafraîchissement de 120 Hz créent une terrible décharge sur une batterie. Il aurait été idéal que le Galaxy Note 20 Ultra soit équipé d’une batterie de 5000 mAh, mais le boîtier du S Pen pourrait forcer Samsung à utiliser une batterie de 4500 mAh à la place.

Alors que nous nous rapprochons du dévoilement de la rumeur Ligne Galaxy Note 20, nous devrions être en mesure de définir certaines des spécifications. Continuez à vérifier pour la dernière.