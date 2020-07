Les rumeurs récentes du nouveau jeu God Of War PS5 démenties par Cory Barlog

– – – – – – Compte tenu du succès critique et commercial de God Of War sur PS4, il n’est pas exagéré de suggérer qu’une suite est en préparation. Certains, cependant, ont récemment suggéré que le jeu arriverait plus tôt qu’on ne le pense. Récemment, par exemple, YouTuber Moore’s Law is Dead a suggéré dans une vidéo que le prochain God of War serait révélé dans la rumeur d’August State of Play et qu’il sortirait en 2021. Comme beaucoup l’ont prédit, cependant, il ne semble pas pour être beaucoup de vérité à cette rumeur. Le directeur de God of War, Cory Barlog, s’est récemment adressé à Twitter et, bien qu’il n’ait pas directement fait référence aux rumeurs en question, il a clairement indiqué que les propos sur la révélation de God of War 2 en août ne tenaient pas beaucoup. Les développeurs SIE Santa Monica recrute pour le développement (probablement pour le prochain God of War), tandis que le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a suggéré qu’il reste encore beaucoup de jeux PS5 non annoncés à dévoiler. Donc God of War 2 (ou 5) arrive définitivement… mais pas de sitôt. – – –

Partager : Tweet