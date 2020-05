Les rumeurs d’un Royal Enfield Scrambler 650 sont-elles vraiment vraies?

Royal Enfield pourrait développer un troisième modèle sur la plate-forme 650 et si cela se produit, sera-ce un Scrambler 650 ou une moto aventure 650 basée sur l’Himalaya? Continuez à lire pour le découvrir.

Il y a eu récemment de nombreuses rumeurs selon lesquelles Royal Enfield travaillerait sur davantage d’itérations de la plate-forme double 650. Les 650 jumelles de Royal Enfield – la Continental GT et l’Interceptor 650 – ont été un grand succès et ont ouvert de nouvelles perspectives pour la marque. Même sur les marchés occidentaux, les 650 jumeaux sont une référence pour des performances accessibles tout en étant abordables. Naturellement, Royal Enfield voudrait certainement exploiter le potentiel de cette plate-forme et cela nous amène au troisième modèle. Eh bien, beaucoup disent que ça va être du jus de l’Himalaya ou même une moto basée sur Scrambler sur la plate-forme 650, mais qu’est-ce que Royal Enfield pourrait faire?

Est-ce que Royal Enfield va vraiment construire un Scrambler 650 sur la plate-forme 650-twin.

Eh bien, pour commencer, un tout nouveau produit pourrait certainement être sur les cartes basé sur la plate-forme 650. RE a déjà fait cela avec les plates-formes monocylindre 350cc et 500cc et c’est certainement possible pour la plate-forme 650 twin. Mais le produit réel dépend également de nombreux facteurs tels que la stratégie de développement du produit, l’aspect pratique et la demande des clients. L’Himalayan est critiqué pour être légèrement sous-alimenté et même s’il pourrait certainement le faire avec un moteur plus gros, un Himalayan 650 n’est pas vraiment sur les cartes.

Si un troisième modèle doit être produit sur la plate-forme 650, il est préférable de fabriquer un Scrambler.

L’Himalaya a assez bien fait pour la marque en tant que moto de tourisme à tout faire et même si un Himalayan de plus grande cylindrée apaisera certainement les passionnés, ce ne serait pas tellement pratique. Une moto d’aventure avec un moteur à double parallèle classique aura son propre ensemble de défis de poids, d’architecture, de structure et de composants. La double renommée du berceau des 650 jumeaux ne serait pas une approche pratique facile et ce n’est pas seulement un simple cas de «plug and play». Ce qui pourrait être sur les cartes pour l’Himalaya est une plate-forme plus petite, plus légère et plus accessible.

Nous vous avions dit plus tôt que Royal Enfield cherchait à toucher un public plus large, y compris les cavaliers nouveaux et féminins. Ce petit Himalaya qui devrait être plus facile à manipuler, être plus agile et est essentiellement une itération plus amusante de la moto d’aventure à double sport est ce qui est le plus faisable pour RE, peut-être avec le nom «Sherpa». Nous vous avions déjà dit que RE avait déposé un brevet pour ce nom. Mais ce nom pourrait également être utilisé pour le troisième modèle de la plate-forme 650 et l’autre possibilité qui est un Scrambler 650.

En 2018, Royal Enfield avait présenté plusieurs motos construites sur mesure lors du tour de presse des 650 jumeaux aux États-Unis. L’un d’eux était une construction unique commandée à Revival Cycles. Il s’appelait le «Revival X Desert Runner 650», qui était en fait basé sur l’Interceptor 650. Il est inspiré des motos personnalisées de style traîneau et scrambler des années 60 et constitue en fait une très bonne base pour un Royal Enfield Scrambler fabriqué en usine. 650. Triumph a fait de même avec la série Boneville avec des motos Scrambler 900cc et 1200cc fabriquées en usine avec des moteurs à double parallèle. Un RE Scrambler 650 sera également beaucoup plus abordable que tout autre scrambler que nous avons dans le pays. Alors oui, un Scrambler 650 est ce qui a le plus de sens si Royal Enfield doit fabriquer une autre moto sur la plate-forme 650. Il conviendra mieux qu’une moto d’aventure à part entière comme l’Himalaya et devrait également s’intégrer dans la stratégie produit de RE. Avec un Scrambler, RE aura une gamme très complète avec un produit très performant et ambitieux sur la plate-forme 650-twin.