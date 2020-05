Les rondes de la Gold Coast et de Newcastle abandonnées dans le nouveau calendrier Supercars

Les rondes de la Gold Coast et de Newcastle ont été abandonnées dans un calendrier Supercars nouveau look qui se terminera à Bathurst en février.

Après avoir annoncé que la saison reprendrait à Sydney en juin, Supercars a dévoilé dimanche le reste de son programme révisé qui se déroulera sur un total de 13 manches.

Les supercars n’ont pas organisé de compétition complète depuis l’ouverture d’Adelaide 500 en février après la fin de la pandémie de coronavirus après la qualification au Melbourne 400 à Albert Park à la mi-mars.

La manche de Melbourne ne sera pas reprogrammée alors que la Gold Coast 600 et la Newcastle 500 – toutes deux sur des circuits de rue – ont été annulées dans le cadre du nouveau programme.

Scott McLaughlin pilote de la Ford Mustang # 17 Shell V-Power Racing Team célèbre sur le podium après avoir remporté la deuxième course du premier tour du Championnat des Supercars 2020, l’Adelaide Superloop (Getty)

La saison reprendra au Sydney Motorsport Park du 27 au 28 juin sans spectateurs.

Le Bathurst 1000 est le seul événement à avoir conservé sa date et son format de quatre jours sur le calendrier, se déroulant au Mont Panorama du 8 au 11 octobre.

On pense que les manches restantes se dérouleront sur deux jours, cependant, les formats de course et l’accès des spectateurs seront confirmés plus près de chaque épreuve.

L’avant-dernier tour se tiendra en Nouvelle-Zélande du 9 au 10 janvier, mais il reste à confirmer si Pukekohe Park ou Hampton Downs Motorsport Park seront les hôtes.

La série reviendra à Mount Panorama pour la deuxième fois pour la dernière manche d’un sprint qui coïncidera avec les 12 heures d’enduro de Bathurst du 5 au 7 février.

Steven Richards et Craig Lowndes après avoir remporté le Bathurst 1000 2018. (Getty)

Après avoir abandonné la course de rue à Newcastle, les Supercars ont choisi de déplacer la finale de la saison à Bathurst, respectant ainsi l’engagement du gouvernement de la Nouvelle-Galles-du-Sud d’organiser la dernière manche dans l’État.

Les points de la saison d’ouverture d’Adélaïde 500 compteront toujours pour le championnat.

« Nous évaluerons continuellement la possibilité d’admettre des fans à des événements en fonction des restrictions imposées par le gouvernement, y compris la façon dont nous pourrions être en mesure d’accueillir le camping et le Park and Ride », a déclaré le PDG de Supercars, Sean Seamer.

« (Mais) à ce stade, l’événement de juin à Sydney Motorsport Park sera un événement réservé à la télévision, sans fans. »

©AAP2020