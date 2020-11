Les revendeurs de l’UE admettent avoir accroché des milliers de consoles

Un rapport de Business Insider a révélé que les robots de revente avaient attrapé des milliers de consoles PlayStation 5 lors de leur lancement en Europe, au grand dam des véritables acheteurs qui ont été exclus d’une vente.

La PS5 est en grave pénurie dans le monde entier, et ceux qui n’ont pas pu s’emparer d’une console sont exaspérés par des milliers d’annonces sur des sites comme eBay et Facebook, où la console est vendue à plus du double de son PDSF. Nous avons signalé la semaine dernière qu’aux États-Unis seulement, les enchères pour la PS5 sur eBay s’élèvent à 5 000 $.

S’adressant à Business Insider, le groupe de revente CrepChiefNotify a admis que ses membres avaient acheté près de 3500 consoles. «Nous savions où aller avant de l’annoncer», a révélé un responsable de CrepChiefNotify lorsqu’on lui a demandé comment le groupe avait acheté autant de consoles. Le responsable de l’un de ces groupes a déclaré au site Web qu’il «surveillait tous les sites pour savoir quand ils abandonnaient leurs stocks» et «exécutait des robots pour que les membres garantissent à presque 100% au moins une PS5».

Ajoutez des scalpers individuels à cette équation, et vous avez un désordre chaud.

La star de la télé-réalité britannique, James Taylor (Fabriqué à Chelsea), a récemment été critiqué après avoir révélé sur Instagram qu’il avait reçu une PS5 en cadeau de Sony, qu’il a vendue pour 1200 £ de profit simplement parce qu’il ne l’aimait pas et voulait s’en tenir à sa PS4. Son histoire Instagram a été publiée sur ResetEra et bien que nous ne puissions pas vérifier si Taylor a réellement fait ce profit ou non, il avait en effet une PS5 en sa possession et nous avons vu un nombre important d’individus vendre la console pour des marges ridicules similaires.

En espérant que Sony trouve un moyen de remédier à cela.

[Source: Business Insider (thanks for the tip, Andy), ResetEra]