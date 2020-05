Les retards et les rendements décroissants soient damnés, je suis prêt pour la PS5 en 2020

Vendredi dernier, mon PC de jeu a explosé pour la deuxième fois en cinq mois. Le premier incident était une pure erreur de l’opérateur alors que j’essayais somnolemment d’installer une nouvelle mémoire dans la carte mère après six heures de conduite. À part le petit fait que j’ai installé la RAM en arrière et frit la carte, je considérerais cela comme un succès retentissant. La deuxième ruine de mon matériel s’est produite après l’installation d’une nouvelle carte vidéo et le redémarrage. Ensuite, je savais que le système ne démarrerait pas et je conduis avec un masque sur mon atelier de réparation avec seulement un « Heu, hé … encore » penaud comme seule réponse au propriétaire du magasin. Tout cela pour dire que je suis plus que prêt pour la PlayStation 5 à venir en 2020, quels que soient les retards et les plaintes.

Pourquoi? La réponse simple est que ma console est peut-être le matériel le plus fiable que je possède. Les deux fois où mon PC a plongé, la PlayStation 4 attendait dans les coulisses pour combler le vide de jeu laissé par ma propre incompétence. Je me suis retrouvé en streaming Fallout 76 de mon OG PlayStation 4 le week-end dernier et je suis étonné que ma console de lancement ne soit pas seulement en marche, mais toujours prête à l’emploi. Bien que je me considère principalement comme un joueur sur PC ces jours-ci, je n’ai jamais pu compter sur un morceau de matériel de jeu de bureau comme je peux le faire avec n’importe quel appareil de jeu Sony.

Il y a beaucoup de discussions sur les retards d’expédition pouvant survenir face au coronavirus et sur la bonne idée de Sony de sortir son nouveau système phare, d’autant plus qu’il se sent comme une tempête parfaite de choses qui pourraient mal tourner , à la sortie de la PlayStation 3. Bien que cette discussion soit centrée presque uniquement sur la question de savoir si une console devrait ou pourrait être lancée lorsque la vente au détail physique est à son point le plus difficile, une autre discussion se prépare.

L’événement Inside Xbox de la semaine dernière, qui constituait un premier aperçu de la prochaine génération de jeux, a atterri avec un bruit étonnant de révélations intermédiaires et de jeux qui ne sont pas tant de la prochaine génération qu’ils sont de la génération actuelle mais plus sophistiqués. L’échec de cet événement a suscité le sentiment que la prochaine génération de consoles arrive peut-être trop vite alors que nous constatons une baisse des rendements par rapport aux générations de consoles précédentes et aux améliorations observées entre les cycles matériels.

Mais vous savez quoi: je m’en fiche. La console continue d’être le matériel de jeu le plus fiable de ma vie et si nous combinons cela avec les améliorations incrémentales que la plupart des joueurs PC salivent, alors je suis plus que prêt. Cela va de pair avec ma lutte récente avec la proposition de passer à une PS4 Pro. Conçu comme une mise à niveau incrémentielle en soi, j’étais plus que prêt à attendre l’arrivée de la PlayStation 5 à la place d’un Pro. Bien que je sois toujours de cet avis, je comprends également mieux la hauteur d’origine du Pro de Sony en tant que modèle 0,5 et non en tant que mise à niveau complète.

Nous sommes dans un monde de jeu maintenant qui ne verra pas la mise à niveau drastique des visuels que ma génération a grandie. Et ça va. Après tout, ce même élargissement de la vallée se produit dans d’autres domaines technologiques où les sauts de géants en cours étaient autrefois la norme. Essayez d’expliquer à la personne moyenne quelle est la différence de fidélité entre HD et 4K et je vous garantis qu’ils diront que cela ne leur semble pas très différent. Je veux dire, cette personne hypothétique a probablement aussi cet affreux réglage de 60 FPS «amplificateur de mouvement» encore activé pour leur téléviseur à la maison, faisant tout ressembler à un feuilleton… mais le point est toujours là. Ce problème n’est pas unique au jeu seul.

Et il y a tellement plus à offrir dans la prochaine génération de jeux que la simple mise à niveau évidente des visuels. Les premières captures d’écran de Seigneur des anneaux: Gollum publié la semaine dernière et les commentaires sur les réseaux sociaux se sont plaints que la fidélité visuelle n’était pas meilleure que celle de la génération actuelle. Et bien que ce soit complètement subjectif et que je ne vais pas commencer à me disputer sur Internet à quoi ressemble quelque chose, je pense aussi que cette pensée manque le propos.

Une grande partie de la conception et des visuels de l’art du jeu ne se limitent pas à la puissance brute. Ce sont les couleurs et l’éclairage; le design et le pouvoir de faire des choses qui n’étaient pas toujours possibles. Je vois du potentiel, d’autant plus que les designers indépendants ont accès à des appareils plus puissants et explorent l’espace avec plus de liberté que jamais.

Alors, bien sûr: je suis complètement prêt à jeter mon argent pour la PlayStation 5. Des problèmes de vente au détail? Des querelles d’avant en arrière sur les augmentations générationnelles et si les disques SSD sont une mise à niveau commercialisable? Sauvegarde le. Je m’en fous. J’achèterai une console uniquement auprès de détaillants en ligne. Il y a une chose dont je suis sûr: depuis six ans, la PlayStation 4 est prête à chaque fois que j’en ai besoin. Par le biais d’épaisses, minces et mes bêtises de PC stupides. Je suis plus que prêt à partir pour l’aventure que Sony a planifiée ensuite. Croyez-moi: je ne pense même pas à la fidélité. Donnez-le-moi.