Les résultats du vaccin Oxford Covid arriveront «  très bientôt  » alors que les fabricants devraient produire 3,5 milliards de doses

Les résultats du vaccin d’Oxford arriveront «très bientôt», selon un membre éminent du projet, qui a déclaré que trois milliards et demi de doses seraient faites s’il s’avère sûr et efficace. Sir John Bell, professeur de médecine regius à L’Université d’Oxford, ajoutée à l’excitation croissante que plusieurs vaccins contre les coronavirus seront bientôt prêts à être utilisés, a déclaré que les chances de vacciner un très grand pourcentage de la population d’ici le printemps sont « tout à fait possibles ». Le Royaume-Uni a commandé 100 millions de doses du vaccin d’Oxford, fabriqué par le géant pharmaceutique AstraZeneca, basé à Cambridge. Quelque 40 millions de doses du vaccin BioNTech / Pfizer, qui est efficace à 90% dans la prévention du coronavirus chez les personnes selon les résultats préliminaires de la phase d’essai tardive, ont également été commandées. Le gouvernement espère déployer ce vaccin avant Noël. Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré mardi que les premières doses d’un candidat vaccin contre le coronavirus produit par Pfizer pourraient être reçues d’ici la fin de l’annéeSir John a déclaré: «Nous pouvons faire parvenir des vaccins aux personnes au Royaume-Uni et dans la plupart des pays occidentaux de manière assez efficace. Et je pense que cela fera une grande différence parce que les gens seront alors moins anxieux d’attraper la maladie parce qu’ils seront vaccinés, les transmissions tomberont à un niveau bas et nous ne serons peut-être pas de retour complètement à la normale, mais les choses vont être radicalement différentes. d’ici le printemps. »« Si nous regardons le vaccin AstraZeneca / Oxford, nous nous engageons à prendre trois milliards et demi de doses si cela fonctionne. Il y a donc eu de réels efforts pour essayer d’obtenir le type de fournitures dont nous aurons besoin pour assurer la distribution mondiale. »AstraZeneca, qui fabrique le vaccin d’Oxford, est sur le point de produire 3,5 milliards de doses du vaccin (Photo: JUSTIN TALLIS / AFP / Getty) Sir John, qui est également membre du groupe de travail du gouvernement sur les vaccins, a déclaré que les développements de vaccins sont «passionnants» et qu’il est plus probable qu’il y aura des nouvelles positives d’autres candidats vaccins, y compris celui d’Oxford / AstraZeneca . «Jusqu’à la publication des données Pfizer la semaine dernière, il n’était pas certain que vous puissiez réellement obtenir un vaccin contre ce virus», a-t-il déclaré. «Sur le dos de ces résultats, qui étaient assez puissants, je m’attendais à des résultats positifs de Moderna parce que la plate-forme est sensiblement la même. Effets secondaires et sécurité Compte tenu de la nécessité de lutter contre les théories du complot et la propagande anti-vaxxers autour des vaccins contre les coronavirus, les scientifiques soulignent à quel point toutes les entreprises derrière les candidats potentiels font preuve de prudence dans leurs essais. Sir John Bell, l’un des dirigeants du projet Oxford / AstraZeneca, a déclaré: «On s’inquiète toujours des effets secondaires des vaccins. Si vous regardez l’histoire des vaccins, la plupart des effets secondaires qui se sont produits avec les vaccins sont assez évidents au cours des deux à trois premiers mois. «Le syndrome de Guillain-Barré survenu avec l’un des vaccins contre la grippe, certains des problèmes de narcolepsie qui se sont produits à nouveau avec un autre vaccin contre la grippe – ces choses sont devenues apparentes en quelques mois. Je soupçonne que nous allons résoudre les problèmes d’effets secondaires assez rapidement. Vous ne pouvez jamais être satisfait de la sécurité, mais je pense qu’il y a beaucoup d’efforts en cours. Les entreprises pharmaceutiques prennent leur temps pour soumettre leurs demandes d’enregistrement afin de s’assurer que les vaccins sont aussi sûrs qu’ils peuvent l’être. Lors de la publication de ses résultats d’essais cliniques de stade avancé cette semaine, Moderna a fourni plus de détails que Pfizer sur les effets secondaires observés avec son vaccin: la majorité d’entre eux étaient légers ou modérés, et les effets graves comprenaient une douleur au site d’injection chez environ 1 personne sur 40. personnes, fatigue chez près d’un sur 10, et douleurs musculaires et articulaires – symptômes pseudo-grippaux attendus avec tous les vaccins. «Les données de sécurité semblent également prometteuses», a déclaré Eleanor Riley, professeur d’immunologie et de maladies infectieuses à l’Université d’Édimbourg. «Et je soupçonne que cela rend plus probable, mais pas certain, que certains des autres vaccins, y compris le vaccin Oxford / AstraZeneca, réussiront dans les semaines à venir. Donc je veux dire que c’est la grande nouvelle parce que nous aurions pu attendre très longtemps un vaccin efficace comme nous l’avons fait dans de nombreuses autres maladies, c’est donc, je pense, pourquoi c’est si excitant. »C’est en quelque sorte le premier chapitre. Nous sommes maintenant au chapitre deux – nous devons le faire connaître aux gens; nous devons le distribuer à l’échelle mondiale; nous devons en fabriquer suffisamment – personne n’a jamais produit cette quantité de vaccin auparavant. Ce sont de grands défis. »Il a dit qu’il serait surpris si les vaccins Covid« ne réduisent pas considérablement les transmissions ».Doses de Sputnik V Ailleurs, la Russie s’attend à produire principalement des doses de vaccin contre le coronavirus Spoutnik V lyophilisées d’ici le printemps, a déclaré un haut responsable. , éliminant le besoin de transport à des températures ultra-basses dans le cadre d’un plan ambitieux d’inoculation de sa population.En attendant, 6000 volontaires au Royaume-Uni sont nécessaires de toute urgence pour participer aux essais de phase III de l’étude sur le vaccin Janssen Covid-19. Des bénévoles de divers groupes d’âge et d’horizons commenceront à participer sur des sites à travers le Royaume-Uni, notamment à Plymouth, Cardiff, Manchester, Dundee et Belfast. Le recrutement dans l’étude s’achèvera en mars 2021 et l’étude durera 12 mois. Le professeur Saul Faust, chercheur en chef de l’étude Janssen Phase 3, a déclaré: «Tous les vaccins testés fonctionnent en générant des réponses immunitaires pour la même partie. du coronavirus en tant que vaccin à ARN qui a annoncé quelques premiers résultats provisoires.

