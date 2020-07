Les résultats du troisième trimestre d’Apple pourraient détenir la clé de la date de lancement de l’iPhone 12

Apple annoncera demain ses résultats du troisième trimestre fiscal et les analystes estiment que si elle publie des prévisions pour le quatrième trimestre fiscal, elle pourrait détenir des indices sur le Date de lancement de l’iPhone 12, selon Interne du milieu des affaires.

En raison de l’impact de la pandémie de COVID-19, les revenus devraient chuter de 2 milliards de dollars au troisième trimestre. Les ventes de l’entreprise ont également été affectées le deuxième trimestre fiscal en raison de l’épidémie et l’aile des appareils portables et des services ont été la lueur d’espoir. Le fabricant d’iPhone n’a pas publié de prévisions pour le troisième trimestre fiscal lorsqu’il a révélé les résultats du deuxième trimestre en raison des incertitudes posées par le coronavirus.

Selon les estimations des analystes de Wall Street, Apple affichera un chiffre d’affaires de 52,1 milliards de dollars, soit une baisse de près de 3% d’une année sur l’autre. Les services devraient rester un point positif. La demande de certains produits a peut-être également augmenté en raison du travail et de l’apprentissage à distance.

L’appel de demain sera plus sur ce qui va arriver

Dans l’ensemble, les analystes ne sont pas trop préoccupés par les résultats du troisième trimestre et l’ont qualifié de «trimestre jetable».

Au lieu de cela, les résultats de demain concernent davantage le prochain iPhone 12. Les initiés du secteur attendent avec impatience le premier iPhone 5G depuis longtemps et c’est ce qui rend cette année si importante. Bien qu’Apple ne confirme pas sa première Smartphone compatible 5G lors de l’appel aux résultats, les analystes espèrent deviner le date de lancement selon que la société publie des prévisions pour le prochain trimestre.

Depuis quelques mois, nous écoutons des reportages variés sur la lancement de l’iPhone 12, avec quelques fuites faisant allusion à un retard. Certaines des rumeurs avaient allégué que les restrictions liées aux coronavirus avaient perturbé le processus de fabrication.

Ainsi, demain, les investisseurs voudront savoir si le combiné est toujours sur la bonne voie et si l’entreprise fabrique toujours des produits.

Si le géant de Cupertino émet des indications faibles, cela indiquerait que l’iPhone 12 est retardé. En revanche, si les prévisions sont saisonnièrement plus élevées par rapport aux derniers trimestres, ce serait un signe que les plans de lancement n’ont pas été perturbés à cause du virus.

Muller de RBC Marchés des capitaux a déclaré:

Selon la plupart des estimations, l’annonce de l’iPhone 12 aura lieu entre la mi-septembre et octobre. Il reste à voir si tous les modèles seront mis en vente à l’époque.

L’iPhone 12 est-il la prochaine grande nouveauté après l’iPhone 6?

Avant que le coronavirus ne frappe, Apple espérait que l’iPhone 12 démarrerait un super cycle. Bien que la plupart des analystes pensent que cela pourrait encore se produire, certains jettent leurs doutes. Ainsi, les attentes d’Apple pour le prochain trimestre aideront également les analystes à déterminer si la société a encore de grands espoirs pour sa nouvelle gamme.

UNE Le supercycle 5G aidera également le fabricant à compenser tout impact de la pandémie sur d’autres unités. Dans l’ensemble, les observateurs du marché semblent assez optimistes à propos de l’iPhone 12 et pensent qu’il s’agira du cycle de produit le plus important qu’Apple ait connu depuis la sortie de l’iPhone 6 en 2014.

Selon Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities:

Auparavant, le iPhone 8 et On s’attendait à ce que l’iPhone X reproduise le succès de l’iPhone 6, mais cela ne s’est pas produit. Le terrain semble cependant mûr pour l’iPhone 12. Apparemment, 350 millions sur la base installée actuelle de 925 millions sont prêts pour une mise à niveau, ce qui pourrait certainement contribuer à stimuler la demande. Une autre chose qui pourrait jouer en faveur d’Apple est le prix de l’iPhone 12, à condition qu’il commence à 649 $, et non à 749 $ comme rapporté récemment.