Les résultats de référence suggèrent que Kirin 9000 offre des graphiques plus rapides que le Snapdragon 875

Peu de temps après avoir été repéré sur AnTuTu, le premier chipset pour smartphone 5 nm de Qualcomm, le Snapdragon 875, a apparemment honoré la plate-forme d’analyse comparative chinoise Master Lu.

Les résultats ont été publiés sur Weibo par un leaker bien connu Station de chat numérique. Le Snapdragon 875 a obtenu 333 269 résultats au test du processeur. En revanche, le Huawei Mate 40 Pro Kirin 9000, qui est également basé sur le processus 5 nm et est également un processeur octa-core, a obtenu 275 862 points.

C’est compréhensible, car le Snapdragon 875 emploie apparemment Le processeur Cortex-X1 d’Arm en tant que cœur principal, qui promet des performances de pointe 30% supérieures à celles du cœur Cortex-A77 de Kirin 9000.

La prochaine puce de Qualcomm devrait également comporter le Cortex-A78, qui offre des performances 20% supérieures à celles du Cortex-A77.

Le pronostiqueur note également que le cœur principal du Snapdragon 875 est cadencé à 2,84 GHz. le Snapdragon 875 Plus est déjà en cours de développement et il semble qu’il aura une fréquence plus élevée, comme ce fut le cas avec le Snapdragon 865 Plus.

Le GPU Mali G78 de Kirin 9000 est 10% plus économe en énergie que son prédécesseur

La prochaine puce de Qualcomm a apparemment réussi à obtenir 342225 sur le test GPU, ce qui la place derrière le Kirin 9000 qui a atteint 344334. La puce de Huawei intègre le GPU Mali G78, et le Snapdragon 875 devrait être livré avec le GPU Adreno 660. Selon Huawei, les performances graphiques de son chipset sont 52% plus rapides que celles du Snapdragon 865 Plus, et il semble maintenant que même avec l’introduction du nouveau GPU Adreno, il conservera une avance.

Le Samsung Exynos 2100, la puce qui alimentera probablement le Galaxy S21, devrait avoir le même GPU, et on s’attendait auparavant à ce que l’Adreno 660 ait une avance de 10% dessus.

Ainsi, bien que l’avance du processeur de Snapdragon 875 sur Kirin 9000 soit conforme aux attentes, le score du GPU est la vraie surprise ici. Dans le même temps, le Mali G78 est apparemment un porc de puissance, nous devrons donc attendre la sortie des téléphones alimentés par Snapdragon 875 pour comparer les performances réelles des deux puces.