Les restrictions controversées de Covid, expliquées

Cette semaine, le gouvernement a annoncé que le Royaume-Uni passerait du verrouillage à une version plus stricte des niveaux. Mais rapidement, beaucoup de députés, y compris des députés, ont soulevé des objections, citant la confusion quant à la raison pour laquelle certains domaines se trouvaient à certains niveaux.Le gouvernement a cité cinq ensembles de statistiques clés qu’il examinait pour prendre des décisions, en utilisant une combinaison des cinq pour juger des niveaux de domaines nécessaires être dans, car tous les chiffres clés interagissent de manière compliquée, et il n’est pas possible d’utiliser une seule métrique pour juger de la manière de gérer une zone.Le i bulletin dernières nouvelles et analyses Le tableau de recherche ci-dessous résume les statistiques clés pour chaque domaine, avec une explication des raisons pour lesquelles ils sont significatifs plus bas. Afficher tout Le premier est le taux de cas actuel. Ceci est important non seulement pour la prévalence globale de la maladie, mais parce que cela a un impact sur la façon dont les autres paramètres sont dommageables. Par exemple, si les cas doublent chaque semaine, mais qu’il n’y a que 10 cas, l’urgence est bien moindre que si vous vous attendiez à 1000 autres cas la semaine prochaine. Les dernières données de haute qualité datent du 21 novembre et sont ici ajustées en fonction de la population. La suivante est le taux de cas actuel pour les plus de 60 ans, en tant que groupe d’âge le plus vulnérable aux complications et au décès. Si ce pourcentage est plus élevé que parmi le reste de la population, il est possible que des restrictions soient nécessaires pour protéger spécifiquement les personnes âgées. Encore une fois, ces données remontent au 21e et sont ajustées en fonction de la population.Le changement de taux de cas est également critique car il nous permet de voir la direction de l’épidémie dans une zone et les endroits où elle doit être atténuée. Il convient également de rappeler que ces données ont effectivement un retard. Les personnes testées positives pour le virus pourraient avoir été infectées il y a aussi longtemps que deux semaines, car il a une longue période d’incubation. Cela signifie que si elle diminue rapidement, les nouvelles infections ont en fait chuté il y a un certain temps et sont susceptibles d’avoir baissé un peu plus, ce qui laisse supposer des restrictions plus faibles. Mais si c’est plus ou moins statique, il est possible que rien n’ait changé. Ceci compare les données des deux dernières semaines. Le taux de positivité est le pourcentage de tests Covid-19 qui se sont révélés positifs du 12 au 18 novembre, la dernière période pour laquelle nous disposons de données de test. Si une zone a des taux de positivité élevés, cela suggère que les systèmes de cette zone ont du mal à suivre, tandis qu’un taux faible suggère qu’elle est plus sous contrôle. Cela signifie qu’une zone qui semble par ailleurs relativement sous contrôle peut devoir être soumise à des restrictions plus strictes, car il est possible qu’elle devienne rapidement incontrôlable des services de santé publique locaux.Le taux d’occupation de la région hospitalière est le pourcentage de capacité à laquelle les lits sont occupés. Région du NHS. Cela concerne à nouveau la capacité des services de santé à gérer une augmentation des cas, combinée à la probabilité d’un pic de cas. Une zone sans trop de mou dans le système doit être beaucoup plus prudente face à la pandémie, car une épidémie plus petite peut la pousser au-delà de sa capacité, un scénario susceptible d’entraîner une mortalité beaucoup plus élevée. À côté de tout cela, il y a une complexité supplémentaire avec des zones très connectées, dont la plus notable est Londres. Un certain nombre d’arrondissement de Londres ont des scores inquiétants dans tous les domaines, mais étant donné les transports en commun hautement intégrés et la vie dans la capitale, il est probable que ce soit un domaine qui, selon les autorités, devra appliquer des restrictions dans son ensemble – ce à quoi ils ont résisté en raison de la impact sur un si grand nombre de personnes. Kent et Medway, en revanche, sont deux endroits du Sud qui ont été soumis à des restrictions de niveau trois. En regardant ces données, nous pouvons clairement voir pourquoi – une augmentation rapide des cas à Medway et des chiffres de positivité très élevés suggèrent que des restrictions fermes sont nécessaires, et bien que les chiffres dans le Kent soient plus faibles, un écart est probable.